Denumit ”Meta Avatars Store”, utilizatorii vor găsi în acest magazin haine de la designeri precum Balenciaga sau Prada, cu care își pot îmbrăca avatarul pe care-l folosesc pe Facebook, Instagram sau Messenger, scrie Techcrunch.com.

Zuckerberg a declarat că își propune ca ”Meta Avatars Store” să devină un marketplace în care dezvoltatorii să creeze și să vândă aceste haine digitale.

Lansarea va începe săptămâna viitoare cu Statele Unite ale Americii, Canada, Thailanda și Mexic.

Conform unui reprezentant Meta, citat de Reuters, prețurile vor fi între 2.99 dolari și 8.99 dolari. Lansarea face parte din eforturile Meta de construire a unui metavers. Recent, compania și-a lansat avatarele 3D pe Instagram și a adus îmbunătățiri celor care pot fi folosite de utilizatori pe Facebook și Messenger.

Need a fresh fit for your avatar? We're launching our Avatars Store on Facebook, Instagram and Messenger so you can buy digital clothes. Mark Zuckerberg and @evachen212 tried out new looks from @BALENCIAGA @Prada @ThomBrowne ✨https://t.co/7SN0hdYz2D pic.twitter.com/Bp9zeK2ZNl— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) June 17, 2022