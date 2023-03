Descris încă de la lansare ca fiind „magazinul viitorului”, conceptul lansat de Amazon în Statele Unite ale Americii și extins și în Regatul Unit al Marii Britanii, ce presupune un magazin cu alimente, fără casieri și case de marcat, pare să îi dea bătăi de cap gigantului de tehnologie. Opt locații, sub brandul Amazon Go, vor fi închise permanent de către companie.

Începând cu luna aprilie, 8 magazine Amazon Go din Seattle, San Francisco și New York își vor închide porțile, conform unor declarații oferite de către reprezentanții companiei pentru publicația străină TechCrunch.

„Ca orice retailer cu locații fizice, evaluăm periodic portofoliul nostru de magazine și luăm decizii de optimizare a acestuia(...) În acest caz, am decis închiderea unui număr mic de magazin Amazon Go. Rămânem dedicați acestui format, având peste 20 de magazine Amazon GO în SUA. Vom continua să învățăm ce locații și funcționalități rezonează cel mai bine cu clienții noștri”, a precizat un reprezentant al companiei.

Amazon a lansat primul său Amazon Go, magazin fără case de marcat și casieri, în 2016. În acest magazin, clienții trebuie să aibă pe smartphone aplicația Amazon, din care să scaneze un cod QR la intrare. Apoi, pun în coș tot ce doresc să cumpere și ies din magazin fără a se mai opri la vreo casă de marcat, pentru că nu există în locație.

Datorită senzorilor, camerelor de filmat și a inteligenței artificiale, la ieșirea din magazin, Amazon știe exact ce ai cumpărat, astfel că banii îți vor fi retrași din cont automat. Compania a lansat mai multe astfel de magazine, atât sub brandul Amazon Go, cât și Amazon Fresh, în Statele Unite ale Americii și în Regatul Unit al Marii Britanii.

Sursa foto: Ameer Mussard-Afcari / Shutterstock.com

