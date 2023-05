Flanco: Românii au trecut de la frigidere și aragaze la electronice smart

Flanco a încheiat primul trimestru al anului cu vânzări de peste 300 de milioane de lei, în creştere cu 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior,

Compania menționează că în 2023 piaţa produselor electro-IT a crescut în valoare cu aproximativ 10%.



"Cifra de afaceri a primului trimestru a crescut faţă de cea a anului trecut, în primul rând datorită magazinelor amplasate în mall-uri şi în parcuri de retail. Pentru anul în curs urmărim extinderea reţelei de magazine, dar şi modernizarea magazinelor existente şi digitalizarea acestora prin implementarea etichetelor electronice. Am pregătit cel mai mare buget de investiţii din istoria Flanco - peste 20 de milioane de lei alocaţi acestor obiective, astfel că în prezent căutăm cele mai potrivite oportunităţi pentru noi", a explicat Dragoş Sîrbu, CEO Flanco.



Clienţii continuă să fie interesaţi de echipamente smart şi conectivitate, de eficientizarea timpului petrecut cu activităţi casnice, de produse pentru well being şi îngrijire personală, dar şi de divertisment.



Astfel, printre categoriile de produse cu o creştere dublă faţă de anul trecut se află smartwatch-urile, espressoarele automate de cafea şi căştile audio. Cu o dinamică mult peste piaţă se află smartphone-urile, produsele de îngrijire, electrocasnicele mici şi de îngrijire a locuinţei. Consolele de gaming şi televizoarele 4K au avut, de asemenea, o creştere peste piaţă.



Pe de altă parte, printre produsele care nu au menţinut ritmul de creştere se află electrocasnicele mari şi produsele IT - o tendinţă justificată, dacă luăm în considerare achiziţionarea acestora la cote ridicate în timpul pandemiei, dar şi o frânare semnificativă a creditului de consum, care nu a mai susţinut vânzarea unor astfel de bunuri cu o durată de viaţă mai lungă.



"Anul acesta am bugetat o creştere a cifrei de afaceri de 20%, raportată la un ritm al pieţei mai lent, pe care îl estimăm la 3, maximum 8%", a arătat Dragoş Sîrbu.



Cu un număr de peste 1.500 de angajaţi, Flanco deţine o reţea de 158 de magazine, aflate în cele mai importante zone comerciale din 113 oraşe ale României.

Sursa foto: Dragos Asaftei / Shutterstock

