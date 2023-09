Extreme Technology Day: povești excepționale despre succes

Exclusive Networks are bucuria de a anunța organizarea ediției 2023 a celui mai relevant eveniment dedicat soluțiilor Extreme Networks în România: Extreme Technology Day & Customers Success. Acest eveniment marchează peste 15 ani pe piața locală și alături de Exclusive Networks sărbătorește tehnologia, pasiunea pentru inovație și excelență.

Extreme Technology Day reprezintă o oportunitate excelentă de a afla noutăți și de a împărtăși opinii și experiențe practice, datorită formatului său, în care vocea clienților este adusă în prim-plan. Agenda evenimentului se concentrează pe inovația tehnologică și ilustrarea directă a experiențelor unor clienți care au implementat și utilizează soluțiile Extreme Networks, oferind o perspectivă proaspătă, autentică și bogată asupra modului în care avantajul tehnologic poate fi transpus în operațiunile de zi cu zi.

Evenimentul va avea loc marți, 12 septembrie, începând cu ora 09:30, la Hotelul Marriott. Agenda evenimentului și formularul de înregistrare sunt disponibile pe pagina dedicată evenimentului.

"Sunt încântat să particip la evenimentul dedicat clienților și partenerilor din România. Îi salut pe această cale pe toți partenerii, clienții și specialiștii Extreme și abia aștept să împărtășim povestea noastră de succes și să discutăm tehnologiile și noutățile din portofoliul Extreme Networks. În ultimii ani, Extreme a înregistrat un succes semnificativ pe piața din România, iar acest eveniment este ocazia perfectă pentru a face cunoscute reușitele, dar și investițiile care susțin acest succes. Aștept cu nerăbdare să ne cunoaștem!" afirmă Eli Kendel - Manager Teritorial Israel, România, Grecia, Cipru & Malta, în cadrul Extreme Networks.

Extreme Networks este axat pe furnizarea de servicii care conectează dispozitivele, aplicațiile și oamenii în moduri noi. Depășind limitele tehnologiei, valorificând puterile învățării automate, a inteligenței artificiale, a analizelor și a automatizării, Extreme Networks deservește 50.000 de clienți la nivel global, care folosesc soluțiile sale de rețelistică end-to-end, utilizând administrarea in cloud și / sau on-premises și se bazează pe serviciile și suportul producătorului și a partenerilor săi pentru a-și accelera eforturile de transformare digitală și pentru a înregistra progrese fără precedent.

Șerban Păduroiu, Business Development Manager pentru Extreme Networks în cadrul Exclusive Networks, declară: "Extreme Technology Day & Customers Success - Ediția 2023 este mult mai mult decât un eveniment – este o platformă dedicată schimbului de cunoștințe și experiențe între profesioniștii din industrie și clienții-beneficiari ai acestor tehnologii. Acest eveniment va aduce în fața publicului trei studii de caz, va oferi un cadru real pentru împărtășirea celor mai bune practici din piața locală într-un mediu complet, audiența fiind formată din utilizatori finali, integratori, distribuitor și producător, toți fiind parte integrantă a ecosistemului nostru."

Exclusive Networks este lider global în distribuția de soluții IT de securitate și infrastructură, oferind o gamă largă de produse și servicii inovatoare pentru partenerii săi. Cu o rețea globală de resurse și experți, Exclusive Networks își propune să furnizeze tehnologii de vârf care să permită companiilor să-și optimizeze performanța și securitatea infrastructurilor lor IT. În România, Exclusive Networks are un portofoliu impresionant de soluții de securitate și networking, iar rețeaua sa de parteneri are acoperire națională.

Exclusive Networks adoptă un model de operare unic: vânzări locale, la scară globală. Acesta asigură schimbul de experiență cu specialiști din întreaga lume și o dezvoltare stabilă în structurile internaționale. În același timp, garantează independență, apropiere de parteneri, suport comercial și tehnic direct, oferit de oameni care cunosc perfect piața și vorbesc limba locală.

