Orange România dă startul ofertelor de Black Friday cu reduceri de până la 175 de euro la telefoane și începând cu 50% la abonamente mobile, precum și 6 luni de gratuitate pentru pachetele cu fibră și TV.

Ofertele pentru clienții persoane fizice încep pe 1 noiembrie, și sunt disponibile până la finalul lunii, în limita stocului disponibil, în pagina dedicată orange.ro/blackfriday.

Anul acesta, clienții persoane fizice vor descoperi în magazinul online oferte atât la telefoane, cât și la numeroase alte categorii de produse precum: accesorii, obiecte conectate, televizoare, laptopuri, dar și la dispozitive pentru animale.

De exemplu, telefoanele Redmi Note 12 Pro 5G și HONOR Magic 5 Pro 5G au o reducere în valoare de 175 de euro, iar Samsung Galaxy A34 5G și HONOR 90 5G de 150 de euro. În același timp, laptopul Lenovo TB 15 G2 ITL este redus cu 100 de euro, în timp ce smartwatch-ul Huawei Watch 4 Black cu 50 de euro.

Pasionații de gaming vor putea achiziționa consola PlayStation 5 Digital Edition cu joc God of War la un preț redus cu 18%. Cei care sunt interesați de obiecte pentru casă vor găsi în magazinul online Orange o varietate de produse reduse, precum sonerie inteligentă Tapo cu discount de 25% sau smart TV-uri cu discounturi de 34%, cum este, de exemplu, Samsung QLED cu diagonală de 189 de cm. De asemenea, dispenserele de hrană și fântâna de apă pentru animale au reduceri de 20%.

De Black Friday, cei interesați de serviciile Orange vor descoperi reduceri începând cu 50% la abonamente mobile. Clienții Orange au parte de oferte și pentru pachetele Orange Love cu fibră și TV. Cei care aleg pachetul Fibră 500 și TV Esențial beneficiază de primele 6 luni gratuite. Oferta este valabilă pentru cei care au abonament de mobil de la Orange sau cartelă PrePay cu vechime de minimum 12 luni sau pentru persoanele care achiziționează oferta împreună cu servicii de voce mobilă.

În plus, de Black Friday, punctele Orange Thank You valorează de trei ori mai mult atunci când le utilizează în magazinul online pentru comenzi ce conțin un telefon cumpărat împreună cu prelungirea abonamentului pe 24 de luni. Mai mult, în luna noiembrie toate comenzile online realizate pe orange.ro beneficiază de transport gratuit, indiferent de valoare.

Ofertele pentru clienții business încep pe 6 noiembrie

În perioada 6-30 noiembrie, companiile mari și IMM-urile pot achiziționa din magazinul online telefoane, accesorii și obiecte conectate cu reducere atât la prețul standard, cât și la prețul de buget, în limita stocului disponibil. Ei pot alege smartphone-uri de top cu discount de până la 100 euro față de prețul de buget, dintr-o gamă largă de telefoane precum: Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB Dual SIM, Apple iPhone 15 128GB Black, Apple iPhone 8 Plus 64GB Space Grey Reconditionat Premium.

Începând cu 15 noiembrie 2024, pentru portarea de Black Friday, micii întreprinzători vor putea beneficia de reduceri de până la 150 de euro (TVA inclus).

Sursa foto: A_B_C / Shutterstock.com

