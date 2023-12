Ce au căutat românii pe Google în 2023: cutremure, magiun de prune și cum a murit Vlad Țepeş

Google prezintă, ca de fiecare dată în decembrie, listele cu cele mai populare (”trending”) căutări ale românilor în anul care tocmai se încheie. Listele Google arată subiectele și oamenii care au generat cel mai mare interes în căutări în România, cele mai populare evenimente în 2023 pentru români, ce i-a interesat în materie de filme, seriale și rețete sau la ce întrebări au căutat răspunsul pe Internet.

Cutremurele au fost tema principală a anului 2023 în căutările românilor pe Google. Cutremurul de peste 5 grade Richter ce a avut loc în Gorj în februarie, dar și tragicul seism care a lovit Turcia la începutul anului au generat o creștere rapidă a căutărilor pe Google legate de cutremur. Inteligența artificială este tehnologia momentului, iar acest lucru s-a văzut în căutări. În plus, în lista reperelor anului 2023 în căutări găsim evenimente globale, precum conflictul dintre Israel și Gaza, dar și locale, cum a fost greva profesorilor din România. Regăsim și decesul Ronei Hartner, cel mai recent model de iPhone, dar și Oppenheimer, o căutare care vizează, pe de o parte, filmul omonim, dar și fizicianul Robert Oppenheimer, a cărui poveste este ecranizată.

Creațiile românești sunt bine reprezentate anul acesta în listele căutărilor după filme și seriale. Printre filme avem două titluri românești - Romina, VTM și Miami Bici 2, iar la capitolul seriale patru dintre ele sunt autohtone - Lia, soția soțului meu, Clanul, Camera 609 și Groapa -, iar altul este filmat în România: Wednesday. Acesta din urmă pe primul loc în lista serialelor. La capitolul rețete s-au căutat gusturi din trecut, adaptate trendului actual de mâncat sănătos, precum rețeta de parizer de casă, dar și elemente mai exotice, precum rețete de cocktail sau cu tapioca.

Românii s-au întrebat „Cum a murit Vlad Țepeș”, pe fondul serialului dedicat domnitorului român, difuzat anul acesta, dar și cum se produce un cutremur sau cum se face maiaua. Au vrut să afle mai multe despre tehnici de negociere, de vânzare sau de citire a chipului. Nu în ultimul rând, românii au căutat pe Google în ce și cum să investească, domeniul de investiție cel mai căutat anul acesta fiind fotovoltaicele. Am aflat din lista căutărilor „trending” pe 2023 că cel mai căutat joc a fost Hogwarts Legacy, Untold a fost pe primul loc în căutări între concerte/festivaluri, iar Coldplay conduce la capitolul trupe; emisiunea cea mai căutată a fost America Express, Valea Zălanului a fost locul din România cu cea mai mare creștere a interesului în căutări, în timp ce locul de muncă cel mai „trendy” în căutări a fost cel de skipper.

Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2023 au fost realizate folosind liste „trending”: căutări care au înregistrat o creștere susținută față de 2022, pe o perioadă considerabilă de timp. Listele „trending” sunt diferite de cei mai căutați termeni (expresii/cuvinte pe Google, care cuprind volume absolute și tind să se schimbe foarte puțin de la an la an). Analiza căutărilor trending permite identificarea intereselor specifice anului 2023. Iată mai jos listele de anul acesta.

Ce caută românii pe Google în 2023

1. Cutremur

2. Chat GPT

3. Rona Hartner

4. Israel Gaza conflict

5. iPhone 15

6. Cutremur Turcia

7. Oppenheimer

8. România-Elveția

9. Grevă profesori

10. Character AI

Ce caută românii pe Google în 2023 în materie de filme

1. Oppenheimer

2. Barbie movie

3. Romina VTM

4. Culpa mia

5. Avatar 2

6. Miami bici 2

7. The Nun 2

8. John Wick 4

9. Five Nights at Freddy's

10. Creed 3

Ce caută românii pe Google în 2023 în materie de seriale

1. Wednesday

2. Ginny and Georgia

3. The last of us

4. Lia soția soțului meu

5. Golden boy

6. Clanul

7. Camera 609

8. Groapa

9. The idol

10. XO kitty

Ce caută românii pe Google în 2023 legat de inteligența artificială

1. Ion inteligență artificială

2. Inteligență artificială chat

3. Program inteligență artificială

4. Inteligență artificială aplicație

5. Inteligență artificială film

6. Site inteligență artificială

7. Inteligență artificială referat

8. Ce este inteligență artificială

9. Inteligență artificială fotbal

10. Master inteligență artificială Craiova

Ce caută românii pe Google în 2023 în materie de diete

1. Dieta Nupo

2. Dieta cu lapte

3. Dieta Cambridge

4. Dieta scandinavă

5. Dieta Natman

6. Dieta Coman

7. Dieta balerina

8. Dieta cu ouă fierte

9. Dieta Rina tabel

10. Dieta Toman

Ce rețete caută românii pe Google în 2023

1. Magiun de prune rețetă

2. Rețetă parizer de casă

3. Dulceață de căpșuni rețeta bunicii

4. Sex on the beach rețetă

5. Gălbiori rețete

6. Scovergi rețetă

7. Sos olandez rețetă

8. Rețete cu tapioca

9. Compot de prune rețetă

10. Gogoșari în oțet rețetă

La ce întrebări caută românii răspunsul pe Google în 2023

1. Cum a murit Vlad Țepeş

2. Cum se produce un cutremur

3. Cum se face maiaua

4. Cum se folosește cardul de energie

5. Cum să devii o femeie fatală

6. Cum se joacă remi

7. Cum se face siropul de păpădie

8. Cum se transmite holera

9. Cum cumpăr acțiuni Hidroelectrica

10. Cum se încheie mediile

Despre ce vor românii să știe ”ce este” pe Google în 2023

1. Haarp ce este

2. Ce este vaginismul

3. Roxadustat ce este

4. Ce este Hamas

5. Grafen ce este

6. Fentanil ce este

7. Ce este scarlatina

8. Ce este homocisteina

9. Ce este pe 24 august

10. Kibbutz ce este

Ce tehnici caută românii pe Google în 2023

1. Tehnici de negociere

2. Tehnici de nursing

3. Tehnici de vânzare

4. Tehnici de citire a chipului

5. Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali

6. Tehnici de masaj

7. Tehnici de respirație

8. Tehnici de vopsit ouă

9. Tehnici de comunicare

10. Tehnici de manipulare

Cecaută românii pe Google în 2023 în materie de investiții

1. În ce să investești în 2023

2. Cum să investești

3. Investiție parc fotovoltaic

4. Investiție dex

5. Cum investești în indicele BET

6. Cum investești la bursă

7. Investiție panouri fotovoltaice

8. Cum investesc americanii

9. Investiție în Hidroelectrica

10. În ce să investești 10000 euro

Ce idei caută românii pe Google în 2023

1. Idei de afaceri 2023

2. Idei de costume din materiale reciclabile

3. Idei mâncare gătită

4. Idei notițe Instagram

5. Idei de desene simple

6. Idei pachețel grădiniță

7. Idei mărțișoare 2023

8. De la idee la bani

9. Idei de provocări

10. Idei de cină sănătoasă

Ce metodologie s-a folosit pentru a determina ce caută românii pe Google în 2023

Căutările anului 2023 sunt realizate pe mai multe categorii, urmărind să surprindă trenduri de căutare din România în anul care tocmai se încheie. Listele cuprind căutările „trending”, căutări care au înregistrat o creștere, în perioada 1 ianuarie 2023 - 1 decembrie 2023. Ierarhizarea în fiecare listă este făcută după volumul căutărilor. Listele „trending” sunt diferite de cele cu cele mai căutate expresii/cuvinte pe Google, care cuprind volume absolute și tind să se schimbe foarte puțin de la an la an. Analiza căutărilor trending permite identificarea intereselor specifice anului 2023.

Listele au fost create utilizând combinat mai multe servicii și instrumente care ne oferă o imagine detaliată asupra trendurilor de căutare la nivel global și regional. Cea mai mare parte a datelor provin din Google Trends, un serviciu public, care prezintă volumul de căutări pe diferite regiuni geografice, perioade de timp și termeni utilizați.Listele au fost realizate pe baza cifrelor de trafic de pe adrese din România, care au realizat atât căutări pe google.com, cât și pe domeniul local (google.ro) și căutările mobile.

Sursa foto: Pexels

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: