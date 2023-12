Cele mai comune erori în declarația SAF-T

Erori în declarația SAF-T - teama contabililor și responsabililor pentru completarea declarației 406. Dar cum faci să le eviți? Conform unui studiu Finlight care a analizat peste 100 de declarații verificate prin tool-ul de verificare SAF-T, cel puțin 67% dintre erori sunt doar în exportul Registrului Jurnal. Unde se află restul și cum să te asiguri cǎ nu le faci, afli în continuare!

Raportarea SAF-T este o sarcină complexă, care implică o înțelegere profundă a standardelor impuse de ANAF. Cum rigorile sunt mari, pentru contabili, completarea corectă a declarației poate fi o adevărată provocare, mai ales la început. Motivul? SAF-T presupune o abordare diferită față de raportarea fiscală tradițională, iar contabilii trebuie să aplice noi concepte și să se adapteze la o nouă structură a datelor. Iar ele nu sunt puține și nici simple. În plus, SAF-T este o declarație de volum, care necesită o atenție deosebită la detalii. Nu e loc de eroare, ci de precizie chirurgicală.

Într-o analiză amănunțită a rezultatelor obținute din testarea a 100 de fișiere verificate cu tool-ul de verificare SAF-T creat de Finlight, se conturează o imagine clară a problemelor întâmpinate în cadrul universului de companii mijlocii din România. Datele furnizate din analiza erorilor per secțiuni și per teste oferă insight-uri valoroase pentru îmbunătățirea proceselor și conformității.

Raportarea SAF-T - lista celor mai întâlnite erori

Exportul Registrului Jurnal: 2,186,127 erori identificate→ 64.73% din totalul erorilor:

Majoritatea erorilor de raportare ale declarației 406 se regăsesc în exportul Registrului Jurnal și este oarecum de așteptat având în vedere faptul că secțiunea General Ledger Entries, pe de-o parte, conține consolidarea unei părți semnificative a activității la un nivel extrem de detaliat despre fiecare tranzacție în parte, iar de pe de alta parte necesită o implementare tehnică fără cusur în structurarea acestor detalii.

Majoritatea erorilor identificate sunt cauzate de:

• raportarea eronată a sumelor legate de taxe (32%)

• raportarea eronată a codurilor de taxe (25%)

• structurarea eronată a tranzacțiilor din registrul jurnal (7%)

Este evident că raportarea corectă a acestei categorii trebuie să reprezintă o preocupare majoră, având o pondere semnificativă în totalul erorilor SAF-T identificate.

Raportarea eronată a sumelor de pe facturi: aproape 20% dintre erori:

Majoritatea erorilor identificate (58% din total erori în Sales Invoice) sunt cauzate de raportarea eronată a sumelor de pe facturi în ceea ce privește concordanța între raportarea sumelor în RON și în valută.

O altă problemă notabilă (37% din total erori în Sales Invoice) o reprezintă acuratețea raportării corectă a TVA-ului, cod și valoare TVA, în raport cu sumele raportate pe fiecare linie de factură.

Problemele legate de facturile de vânzare sunt notabile și cu impact direct în raportarea TVA-ului.

O atenție specială acordată detaliilor facturilor emise ar putea reduce considerabil aceste erori des întâlnite în declarația SAF-T.

Alte arii cu probleme semnificative ce cuprind erori țin de raportarea incompletă sau eronată a produselor (8%), a plăților/încasărilor (4%) și a soldurilor conturilor contabile (1%).

Distribuirea erorilor declarației SAF-T conform testelor solicitate de ANAF

Dacă analizăm rezultatele conform testelor comunicate de către ANAF, observăm concentrarea erorilor pe:

testul 20 → verifică TVA raportată în registrul jurnal

testul 21 → verifică TVA raportată în facturile de vânzare

testul 22 → verifică TVA raportată pe facturile de achiziție

testele 17 și 19 → verifică consistența sumelor declarate în RON și/sau valută

testul 11 → verifică raportarea detaliilor legate de produse (coduri NC8, unități de măsură etc.)

Soluțiile Finlight pentru transmiterea corectă a declarației SAF-T

La Finlight am dezvoltat o soluție de verificare a declarației D406, astfel încât contribuabilii să poată identifica și remedia aceste erori SAF-T. Diagnosticul general este gratuit*.

Din punct de vedere al cauzalității, erorile identificate vor fi de două tipuri:

• erori ce pot fi remediate manual de către contribuabil în sistemele interne, ca de exemplu coduri de taxe necompletate, coduri de produse necompletate, facturi înscrise eronat etc.

• erori ce trebuie remediate de implementatorul sistemul informatic ce sunt legate, cel mai adesea, de structurarea eronată a raportării SAF-T (se raportează conturi sintetice în locul celor analitice), de exportul eronat al datelor (nu se exportă toate facturile, nu se preia TVA de pe bonurile fiscale, nu se exportă toate înregistrările din registrul jurnal, nu se exportă soldurile conturilor ce au valoarea zero etc.)

Din cazurile întâlnite până acum se observă că întotdeauna există un mix între cele două tipuri de erori și remedierea lor necesită un efort comun din partea contribuabilului și a implementatorului de software contabil.

Pentru a facilita remedierea erorilor ai la dispoziție și Ghidul SAF-T Finlight, unde sunt structurate informațiile legate de standardul SAF-T într-un mod interactiv și ușor de utilizat de către profesioniștii care trebuie să abordeze provocarea raportării corecte SAF-T.

Recomandările Finlight în legătură cu raportarea SAF-T

• Verificați declarația depusă și nu vă bazați pe validarea DUK pentru că nu verifică testele de consistență, ci doar punctual anumite elemente de structură.

• Documentați-vă în legătură cu raportarea SAF-T. Este un standard agreat care va înlocui treptat raportările fiscale manuale și se va aplica inclusiv în cazul microîntreprinderilor de la 1 ianuarie 2025.

• Implementați un sistem de monitorizare continuă a datelor pentru a depista rapid și remedia eventualele erori în viitor. Raportați periodic rezultatele obținute.

Alege cele mai bune soluții pentru verificarea erorilor declarației SAF-T și transmite corect și ușor datele contabile către ANAF.

*Diagnosticul general este gratuit în limita a 30 de zile de la data accesării platformei. Accesul la detalii în legătură cu erorile identificate se face în baza unui abonament Finlight.

