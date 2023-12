Compania din Bulgaria care și-a făcut unii angajați milionari: cum construiești primul unicorn din țara ta

Payhawk este o companie bulgărească înființată în 2018 în Sofia. Businessul, care administrează o platformă de gestionare a plăților și cheltuielilor din companii, este considerat primul „unicorn” bulgăresc, adică primul start-up a cărui valoare este estimată de către investitori la 1 miliard de dolari. Hristo Borisov, unul dintre cofondatori, a stat de vorbă cu wall-street.ro despre cele mai importante decizii de business luate de-a lungul timpului.

*Discuția cu Hristo Borisov a avut loc în contextul în care cofondatorul Payhawk a participat la evenimentul How to Web din București



Payhawk a obținut statutul de „unicorn” în martie 2022, după o finanțare suplimentară de 100 de milioane de dolari, care este adăugată unei runde de investiții de 115 milioane de dolari obținută anterior. Compania are peste 320 de angajați, în 8 birouri la nivel global. În jur de 60% dintre angajați sunt în Sofia, iar peste 140 de persoane se află în afara Bulgariei în birouri din Londra, Paris sau New York.

”Parcursul nostru a fost unul rapid, însă creștere exponențială s-a întâmplat în ultimele 24 de luni”, precizează Hristo Borisov.

El adaugă faptul că, de la început, au plecat cu mentalitatea de a construi o companie mare, însă nu se gândeau la conceptul de unicorn.

„În primii 2 ani lucrurile pot fi destul de frustrante, nu ai o viață uimitoare. Lucrezi zi de zi, 24 de ore din 24 de ore, 7 zile din 7”, precizează Borisov.

Procesul de a convinge companiile că soluția lor poate rezolva o problemă cu adevărat serioasă, cu care se confruntă companiile, respectiv gestionarea defectuoasă a cheltuielilor, a fost unul complicat la început. Hristo povestește că în primele luni a discutat și cu bănci din România pentru a face parte din dezvoltarea platformei, însă s-a lovit de refuzuri.

„Odată ce am convins oamenii că este o problemă pe care o putem rezolva, următori pași au fost aceia de a angaja din ce în ce mai mulți oameni care credeau în viziunea noastră(...) Am știut mereu că vrem să construim o companie mare, dar întotdeauna am respectat faptul că aceasta va ajunge la nivelul la care piața îi va permite. Și este o piață mare, e uimitor”, explică Hristo Borisov.

Deși nu acordau foarte multă importanță statutului de unicorn, odată ce știrile care anunțau faptul că au atins acest sprag s-au răspândit, reacția oamenilor i-a surprins.

„A fost o nebunie în legătură faptul că am devenit primul unicorn bulgăresc. Italia a avut și ea primul unicorn cu puțin timp înainte, iar oamenii au început să compare Bulgaria cu Italia(...) E important să existe astfel de praguri, pentru că arată oamenilor că este posibil să construiești astfel de companii. Mulți erau ignoranți înainte. Eu încă lucrez din Sofia și consider că poți construi într-un astfel de oraș sau în București”, își amintește Hristo Borisov.

Care au fost cele mai importante decizii?



Sursa foto: How to Web

Cofondatorul Payhawk consideră că una dintre cele mai importante decizii a fost aceea de a alege cu atenție investitorii cu care au plecat la drum.

„Am primit 60 de refuzuri. Cred că este important ca, odată ce ai găsit un fond disponibil să investească, să faci tot ce este posibil pentru a deveni partenerul lui. Noi am gândit compania în așa fel încât să avem o formă de organizare bine structurată(...) E critic să faci acest lucru pentru că atunci când crești, iei alte runde de finanțare, multe dintre deciziile pe care le-ai luat la început sunt fundamentale”, adaugă Hristo Borisov.

O altă decizie importantă este aceea de a le oferi angajaților, ca beneficii extrasalariale, acțiuni în companie. Hristo precizează că la început 10% din companie a fost oferită angajaților, volum pe care l-a crescut ulterior.

„Angajații dețin împreună cam același procent din companie ca mine”, precizează Hristo.

Acesta nu a precizat concret despre ce procente este vorba, însă, întrebat de wall-street.ro câți angajați din bulgaria au devenit milionari, când Payhawk a devenit unicorn, acesta a precizat că „în jur de 15 persoane”.

