Linnify, compania de IT originară din Cluj-Napoca, anunță extinderea internațională pe piața americană. Compania inaugurează noul sediu din Austin, Texas, unul dintre hub-urile tehnologice cu o dezvoltare accelerată în ultimii ani, având ca sprijin parteneriatul cu Austin Venture Association. Acesta este al doilea sediu după cel din Cluj, reprezentând un pas important în evoluția companiei și continuarea misiunii de a susține ecosistemul de start-up-uri și scale-ups în domenii precum Sănătate, Educație, Future of Work și Energie.

Compania face primul pas în procesul de extindere pe piața din Statele Unite ale Americii, deschizând un sediu în Austin, într-un context economic transformat la nivel internațional pentru domeniul IT.

„Decizia de a ne extinde pe piața din Austin a fost un demers firesc, având în vedere contextul de piață favorabil. Criza din martie 2023 provocată de colapsul Silicon Valley Bank a avut un impact semnificativ asupra întregului ecosistem antreprenorial din Statele Unite, diminuând apetitul pentru risc în sectorul investițional local. Acesta a fost un motiv în plus pentru noi să ne concentrăm pe gestionarea riscurilor în dezvoltarea de produs, utilizând metodologiile noastre de validare”, susține Cătălin Briciu, Co-CEO și Fondator Linnify.

Extinderea Linnify în America a fost consolidată de colaborarea cu Austin Venture Association (AVA), inițiat la începutul anului 2023. AVA este o organizație neguvernamentală ce facilitează dezvoltarea start-up-urilor, creând conexiuni reale între mediul antreprenorial și cel investițional. Pentru Linnify, acest parteneriat contribuie la creșterea încrederii la nivel regional și adaptarea pe plan american. Din perspectiva comunității antreprenoriale din Austin, colaborarea reprezintă un ajutor real în procesul de dezvoltare a produselor validate, maximizând șansele de securizare a investițiilor.

„Colaborarea cu Austin Venture Association ne permite să amplificăm impactul abordării noastre bazate pe validare într-un mediu în care ecosistemul start-up-urilor se află într-un proces de dezvoltare tot mai accelerat. Parteneriatul deschide numeroase oportunități de creștere, permițându-ne să integrăm și să adaptăm gândirea orientată către validare într-un context dinamic și plin de potențial”, a declarat Cătălin Briciu(foto), Co-CEO al Linnify.





De asemenea, prezența internațională a fost susținută de mai multe vizite regionale pe parcursul anului 2023 și implicarea în evenimente de profil prin acțiuni de mentorat. Astfel, Linnify a susținut șase ateliere teoretice și practice pentru peste 100 de fondatori de start-up-uri americani din domenii precum sănătate, educație și energie, prezentând procesul de validare a produselor prin Validation Playbook, metodologie marca Linnify. Printre evenimentele organizate se numără și o întâlnire de tip roundtable găzduită de Centrul de Inovare din Texas, unde actori cheie ai inovației din Austin au dezbătut provocările actuale din ecosistem.

„Acesta nu este doar un parteneriat, este o inițiativă transformatoare a ecosistemului de inovație din Austin prin care furnizăm start-up-urilor locale aflate într-o etapă incipientă și de consolidare accesul la informații esențiale și resurse. Programul Business Member Services are exact acest scop: de a oferi valoare adăugată comunității noastre. Linnify, ca noi membri, vin cu un plan clar de dezvoltare al noilor afaceri, bazat pe date reale din piață, informații esențiale pentru investitorii de capital de risc în vederea deciziilor de finanțare”, declară David Valentino, Director General al Austin Venture Association.

Eforturile de diseminare a metodologiei de validare, recunoscute și la nivel internațional, au fost depuse și pe plan național. Compania s-a implicat anul acesta în multiple programe de suport, incubatoare și acceleratoare, precum Innovation Labs, LevelUP (parte din INNO Accelerator), Startup Reaktor și Global Startup Cities, unde procesul de validare Linnify a fost aplicat parțial sau integral.

Un alt parteneriat strategic precum cel din Austin îl reprezintă parteneriatul de validare cu RubikHub, o organizație care are misiunea de a dezvolta segmentul antreprenorial din România. Astfel, Linnify se va implica activ în programul Scale to USA, venind în sprijinul participanților prin procesul de validare și conexiunile cu mediul de afaceri din Austin.

„Dacă până acum am organizat o serie de evenimente în Austin și am participat în programe de validare naționale în care procesul de validare Linnify a fost integrat, prin implicarea în programul Scale to USA reușim să contribuim activ la lansarea și promovarea start-up-urilor românești promițătoare și validate în mediul investițional din Austin.”, a completat Cătălin Briciu, Co-CEO al Linnify.

Linnify se diferențiază în sectorul IT prin varietatea de metodologii avansate de validare a produselor digitale. Acest lucru este realizat prin diferențiatorul principal - utilizarea unui proces dinamic bazat pe validare adaptat inteligent la nevoile pieței. Pentru a realiza acest lucru, echipa este calificată în dezvoltarea de produse digitale complete, prototipare rapidă, UX/UI și soluții digitale pentru a facilita strategia de introducere pe piață a clienților. Compania este orientată spre susținerea antreprenorilor cu proiecte start-up în etapele incipiente de dezvoltare sau la nivel de MVP, care vizează nu doar scalarea produselor, ci și aportul de valoare adăugată, impunându-se astfel drept mentor de business într-un mediu tot mai dinamic și competitiv.

