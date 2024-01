Concret, compania a adăugat un buton care activează software-ul de inteligență artificială Copilot, dezvoltat de Microsoft, pe computerele care rulează sistemul de operare Windows, transmite Euronews.

"Acest lucru nu doar că va simplifica experiența de folosire a computerelor, ci o va amplifica totodată, făcând din 2024 anul PC-urilor AI", a explicat Yusuf Mehdi, din partea companiei, conform aceleiași surse.

Deși majoritatea oamenilor se conectează la internet, respectiv la aplicații pe bază de inteligență artificială, prin intermediul telefoanelor, prin această mișcare compania dă tonul, atât practic cât și simbolic, în ceea ce se așteaptă a fi un an extrem de competitiv pentru marii jucători în domeniu în ce privește inteligența artificială.

