Softeh Plus, companie românescă cu peste 30 de ani de experiență în industria dezvoltării de software, anunță achiziționarea integrală de către Symfonia. Symfonia este unul dintre principalii jucători din Polonia pe soluții software ERP și HCM destinate companiilor mici și mijlocii, susținută de investitori precum Accel-KKR din Silicon Valley și MidEuropa din Europa Centrală. Această mutare strategică marchează primul pas în cadrul planului de dezvoltare internațională al companiei Symfonia. Softeh Plus va continua să funcționeze ca o entitate independentă, sub același brand, având ca principal obiectiv accelerarea creșterii pe piața locală.

Conform reprezentanților Symfonia, decizia de achiziție este motivată de poziția companiei Softeh Plus pe piața românească, ce se remarcă ca unul dintre cei mai importanți furnizori pe soluții ERP în sectorul medical și farmaceutic. În 2023, Softeh Plus a sărbătorit 30 de ani de activitate și a încheiat anul cu afaceri de peste 7 mil. Eur.



Softeh Plus va continua să opereze independent, cu obiectivul principal de a-și extinde prezența în mod organic pe piața românească. Referitor la planurile de dezvoltare ale noii entități pentru anul curent, se anticipază o creștere semnificativă a cifrei de afaceri, menținând ritmul de creștere cu două cifre înregistrat de Softeh Plus în ultimii ani, respectiv elaborarea unui plan strategic pe termen lung pentru stimularea dezvoltării continue pe piața românească.



„Expertiza tehnologică și potențialul nostru de business au fost remarcate pe piața europeană. Symfonia, împreună cu Accel-KKR și MidEuropa, sunt hotărâți să investească în Softeh Plus pentru a dezvolta în continuare compania și a obține o poziție de lider pe piața din România. Prin această investiție, Softeh Plus va putea oferi noi soluții pentru a servi clienții și a crește exponențial în segmentele de piață selectate. Deschidem un nou capitol în istoria Softeh Plus” a declarat Mihai Calu, CEO al Softeh Plus.

Softeh Plus, prima achiziție internațională a companiei poloneze

Symfonia Group, cu o echipă de peste 600 de angajați și afaceri de cca. 40 mil. eur., își propune să devină unul dintre principalii furnizori de software pentru companiile mici și mijlocii din Europa Centrală și de Est. Achiziția integrală a Softeh Plus în România reprezintă primul pas spre această amibiție.



Symfonia intenționează să capitalizeze parteneriatele cu furnizori globali de tehnologie, precum Amazon Web Services și Microsoft, accesibile tuturor companiilor din portofoliul Accel-KKR.





Numele Softeh Plus rămâne neschimbat. Toți angajații și managerii își păstrează rolurile actuale. În lunile următoare, Mihai Calu și Piotr Ciski vor elabora un plan de tranziție pentru a consolida echipa de conducere la nivel local, cu experți operaționali și non-operaționali. În cursul anului 2024, Mihai Calu va deveni membru al Consiliului de Supraveghere Softeh Plus, transferându-și responsabilitățile de CEO.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: