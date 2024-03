UPDATE: Facebook și Instagram funcționează din nou

UPDATE 18:28 Utilizatorii se pot conecta din nou la aplicațiile Facebook și Instagram.

Știre inițială:



Problema pare a fi una la nivel global, având în vedere raportările care au loc pe platforme precum downdetector, unde situația este raportată de sute de mii de utilizatori în acest moment.



Din suita de aplicații a grupului Meta, se pare că doar aplicația WhatsApp funcționează normal. De partea cealaltă, utilizatorii Facebook sunt deconectați de pe platformă și nu pot reveni, iar în ceea ce privește Instagram, feed-ul de postări nu se reîncarcă, iar mesajele trimise către alți utilizatori nu ajung la aceștia.

ℹ️ Note: Facebook, Instagram and Messenger are currently experiencing outages related to login sessions in multiple countries; incident not related to country-level internet disruptions or filtering #FacebookDown #InstagramDown pic.twitter.com/o43kubxgMU