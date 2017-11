''Teroristii au venit in tara noastra prin asa-numitul 'Program al Loteriei Vizei Diversitatii', o frumusete a lui Chuck Schumer'', liderul democratilor din Senat, a scris Trump pe Twitter. ''Vreau un sistem pe baza de merit'', a punctat el mai departe. ''Luptam din greu pentru o imigratie bazata pe merit, sa terminam cu Sistemele Loteriei Democrate'', a transmis Donald Trump, potrivit Agerpres.

Presupusul autor al atentatului terorist comis, marti, la New York, ar fi Sayfullo Habibullaevic Saipov, cetatean uzbec, 29 de ani, care a sosit in SUA in 2010. Acesta figura in evidentele politiei pentru doua delicte rutiere. El a comis atacul cu o camioneta cu care a lovit biciclisti si trecatori in Manhattan, omorand opt persoane, dintre care sase straini, si ranind alte 11.

In fiecare an, Departamentul de Stat american acorda printr-o loterie un numar limitat de vize pentru cetatenii unor state cu o rata redusa a imigratiei in SUA. Beneficiarii programului ''Viza diversitatii'', numit uneori si loteria cartii verzi, primesc si permis de resedinta permanenta in SUA.

Incepand din anul 1995, circa 50.000 de persoane au primit viza de intrare in SUA prin acest program care a fost promovat de congresmanul Chuck Schumer, in prezent lider al minoritatii democrate din Senatul american.

