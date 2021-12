Elon Musk a lansat un fluier de 50 de dolari: Nu mai aruncați banii pe „cârpa aia de la Apple”

Nu neapărat mai puțin decât alte produse similare care pot fi găsite pe piață, pentru că poartă brandul Tesla și sunt produse de colecție, dar este un soi de exercițiu de imagine la care recurg multe companii mari.

Anterior, Tesla a lansat un decantor de 150 de dolari și o umbrelă de 60 de dolari. Acum, Elon Musk a decis să lanseze un fluier, cu design inspirat de SUV-ul electric lansat la începutul acestui an, Cybertruck.

Fluierul de la Tesla a fost produs în serie limitată și este realizat din oțel inoxidabil de calitate medicală.

De altfel, fluierul se numește Cyberwhistle și costă 50 de dolari. În doar o oră de la anunțul lui Elon Musk pe contul său de Twitter stocul de fluiere fusese deja epuizat.

Cei care au pus mâna pe fluier l-au pus la revânzare pe eBay, iar unul dintre utilizatori i-a stabilit un preț de 2.250 de dolari, potrivit BusinessInsider.

Cu această ocazie, Elon Musk nu s-a putut abține și a făcut o glumă în stilul său, deja, caracteristic spunând: Nu mai aruncați banii pe cârpa de șters de la Apple.

Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead!