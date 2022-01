Rusia consideră că a sosit "momentul adevărului" în relaţiile cu NATO

Viceministrul de externe rus Aleksandr Gruşko a declarat marţi că a sosit "momentul adevărului" în relaţiile cu NATO, în ajunul deplasării sale la Bruxelles, unde miercuri se va desfăşura o reuniune a Consiliului NATO-Rusia, prima întâlnire de acest fel din 2019, transmite EFE.

"Fără să exagerăm, putem spune că în relaţiile noastre cu Alianţa a sosit momentul adevărului", a declarat înalta oficialitate rusă, citată de agenţia Interfax, conform Agerpres.ro.

Din acest motiv, "am făcut un pas neaşteptat din punctul de vedere al diplomaţiei clasice şi am prezentat idei detaliate sub forma unor proiecte de acord constrângătoare din punct de vedere juridic (...) cu privire la modul în care trebuie luate în calcul interesele legitime ale Rusiei în materie de securitate militară", a explicat Gruşko.

Potrivit proiectului de acord pe care Moscova doreşte să-l încheie cu Alianţa Nord-Atlantică, Rusia cere ca blocul militar să se abţină de la orice fel de activitate militară pe teritoriul Ucrainei şi al mai multor ţări din Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală.

În plus, NATO trebuie să excludă o viitoare extindere a blocului care să cuprindă Ucraina, una dintre liniile roşii trasate de preşedintele rus Vladimir Putin, care a cerut garanţii de securitate din partea preşedintelui american Joe Biden, la reuniunea lor prin videoconferinţă din 7 decembrie 2021.

Potrivit documentului rus, ambele părţi se vor angaja să nu amplaseze nici trupe, nici armament în ţările de pe continentul european, şi să nu desfăşoare rachete cu rază scurtă şi medie de acţiune în regiuni din care ar putea lovi obiective situate pe teritoriile ţărilor semnatare ale unui viitor acord.

Gruşko a menţionat că, la discuţiile de miercuri, Moscova va încerca să obţină un răspuns concret la proiectul de acord privind garanţiile de securitate cerute de Rusia.

"Călătorim (la Bruxelles) cu aşteptări realiste şi cu speranţa că vom avea o discuţie serioasă şi profundă despre problemele reale ale securităţii europene", a declarat el.

Reuniunea Consiliului NATO-Rusia va avea loc după consultările ruso-americane desfăşurate luni la Geneva, în care viceministrul rus Serghei Riabkov a dat asigurări că Rusia nu intenţionează să atace Ucraina, dar a apreciat totodată că NATO va face "o mare greşeală" dacă va refuza să ofere garanţii de securitate Moscovei.

