VIDEO: CNN transmite că Rusia bombardează Spitalul de copii din Mariupol

"Distrugerea este enormă. Clădirea unității medicale în care au fost tratați copiii recent este complet distrusă.

„O maternitate în centrul orașului, o secție pentru copii și un departament de medicină internă... toate acestea au fost distruse în timpul atacului aerian rusesc asupra Mariupolului. Chiar acum”, a declarat Pavlo Kyrylenko, șeful administrației regionale Donețk.

Children's hospital building in #Mariupol after the "liberation" operation by Putin's occupants pic.twitter.com/sIAXrTn8P0— NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2022