''Pe direcţiile Doneţk şi Tavria (Herson), conform informaţiilor disponibile inamicul este pregătit pentru acţiuni ofensive'', a menţionat armata ucraineană pe contul oficial de Facebook.

Zona de est a Ucrainei ce cuprinde provinciile separatiste proruse Doneţk şi Lugansk a devenit ţinta prioritară a Rusiei după ce aceasta şi-a retras trupele din jurul Kievului şi din nordul Ucrainei.

Armata rusă se regrupează în est pentru o nouă ofensivă, dar oficiali ucraineni şi-au exprimat marţi speranţa ca ploile prognozate pentru zilele acestea în acea zonă să împiedice lansarea atacului sau să forţeze trupele ruse să iasă din câmp deschis către şosele, unde vehiculele militare ruse sunt vulnerabile în faţa numeroaselor arme antitanc furnizate Ucrainei de statele occidentale.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 April 2022



