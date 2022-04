În timpul unei întrevederi la Kiev, Zelenski i-a transmis ambasadorului UE în Ucraina, Matti Maasikas, două dosare ce constituie cererea de aderare a Ucrainei la UE. ”Poporul nostru este, în forul său interior, deja de multă vreme mental în Europa. Cu toate acestea, fiecare ţară trebuie să urmeze această procedură", a spus el.

În mod obişnuit, obţinerea statutului de candidat la aderare la UE "durează ani", însă Bruxellesul "ne-a oferit cu adevărat oportunitatea de a angaja această procedură în câteva săptămâni sau luni", a afirmat Zelenski.

"Suntem cu adevărat convinşi că această procedură va fi activată în următoarele săptămâni", a dat asigurări preşedintele ucrainean, estimând că aceasta ar constitui "un semnal important" pentru prietenia între Kiev şi Bruxelles. "Suntem convinşi că vom fi susţinuţi în această muncă", a adăugat el.

Potrivit lui Zelenski, "ucrainenii sunt uniţi în spatele acestui obiectiv: să se simtă egalii altor europeni, să facă parte din UE".



Integrarea în UE este un proces de durată pentru apropierea legislaţiei ţării-candidate de cea a UE. Procesul necesită negocieri complexe asupra unui număr mare de subiecte şi respectarea unor criterii dificile pentru o ţară aflată în război, printre care stabilitatea politică şi o economie de piaţă viabilă.

El necesită de asemenea acordul unanim al celor 27 de ţări membre, însă acestea sunt divizate asupra problemei unei viitoare aderări a acestei foste republici sovietice, invadată de Rusia din 24 februarie.

Another step on Ukraine's EU path. Honoured to receive from @ZelenskyyUa the answers to @EU_Commission questionnaire, handed over by @vonderleyen only 10 days ago. Extraordinary times take extraordinary steps and extraordinary speed. @Denys_Shmyhal @StefanishynaO @AndriyYermak pic.twitter.com/UaNPOrhPST