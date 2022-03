Profesor Harvard, despre Zelenski: Am studiat leadership toată viața, dar nu am mai văzut așa ceva

Când Statele Unite s-au oferit, în primele zile ale invaziei Rusiei în Ucraina, să îl scoată în siguranță pe Volodimir Zelenski din Ucraina, liderul de stat a venit cu răspuns relativ neașteptat. „Am nevoie de muniție, nu de plimbare”, spunea el atunci, când lumea întreagă era încă în stare de șoc după cele întâmplate. Dar ce se întâmplă cu acest om, în vârstă de 44 de ani, care a reușit să mobilizeze oamenii pentru a-l urma în război? Ce îl face pe poporul ucrainean să dorească să rămână și să lupte alături de Zelenski? Ce e diferit la acest lider de stat?

Lumea își va aminti de Volodimir Zelensky la fel cum își amintesc de Martin Luther King Jr și Mahatma Gandhi. Ce au în comun acești lideri?

Dr. Amy Edmondson, profesor de la Harvard Business School, a descris stilul unic al lui Zelensky în recenta sa postare pe LinkedIn:

„Sunt impresionată de exemplul pe care îl oferă președintele Zelensky. Am urmărit fiecare discurs al său. Vorbește simplu, liniștit și plin de tărie și neobosit în a prezenta adevărul. Am studiat leadershipul toată viața. Nu am văzut niciodată așa ceva”.

Există un fir comun între ceea ce vedem în Zelensky și alți lideri cu o bază enormă de urmăritori la nivel mondial. Dacă ne gândim la liderii care au militat în trecut pentru libertate și pentru drepturile omului, nu putem să nu ne amintim de Martin Luther King Jr, Mahatma Gandhi, dar și la personaje care s-au evidențiat în timpurile noastre, cum este și Jacinda Ardern, premierul din Noua Zeelenadă, un lider care și-a condus țara ca nimeni altul în vremea pandemiei de COVID-19. Rămâne, însă, întrebarea, ce este atât de unic în stilul de conducere pe care acești oameni l-au adoptat?

Curajul

Acești lideri de care aminteam mai sus, cum este și Volodimir Zelenski, au avut curajul să intre într-o luptă în care nimeni nu ar fi îndrăznit. Alături de oamenii lor, acești lideri conduc din prima linie, chiar și atunci când își dau seama că viața lor ar putea fi costul final al întregii operațiuni.

Autenticitatea

Liderii pe care îi admirăm au o autenticitate cât se poate de reală. Sunt vulnerabili și vorbesc deschis despre greșelile, grijile și visele lor. Poate cel mai faimos este discursul „I Have A Dream” (n.red. „Am un vis”) al lui Martin Luther King. În cuvântarea sa, acesta a adus în atenție problemele simple, de zi cu zi, cu care se confruntau afro-americanii, militând în mod pașnic pentru drepturile civile ale acestora. Discursul, ținut pe treptele Monumentului Lincoln în timpul Marșului asupra Washingtonului pentru Libertate și locuri de muncă, a fost un moment definitoriu în Mișcarea pentru Drepturile Civile ale Afroamericanilor.

Așadar, liderii nu se ascund în spatele unui văl sintetic de negare sau neadevăruri. Sunt onești și receptivi, în ciuda consecințelor.

Limbajul simplu

Discursurile lui Zelensky sunt simple, clare, impunătoarea și emoționante totodată. Cuvântările sale sunt atât de distincte față de ce vedem în mod firesc la un lider de stat, încât acestea nu pot fi trecute cu vederea. Nu putem să nu ne amintim de discursul emoționat pe care l-a susținut în fața Parlamentului European, care i-a adus ropote de aplauze.

„Nu folosi un cuvânt de zece dolari atunci când un cuvânt de 25 de cenți este suficient”. Acest sfat îl primesc, în general scriitorii. Practic, dacă un discurs este prea complicat și se regăsesc în el cuvinte pompoase, oamenii se pierd.

Dacă ar fi, însă să analizăm fraze care au rămas celebre în istorie, avem să aflăm că acestea sunt simple, spuse într-o formă inteligibilă. În mod ironic, cele mai multe dintre acestea au fost concepute pe loc:

„Nu întreba ce poate face țara ta pentru tine. Întreabă ce poți face pentru țara ta”. (John F. Kennedy)

„Am un vis”. (Dr. Martin Luther King, Jr.)

„Schimbarea nu va veni dacă așteptăm altă persoană să facă primul pas sau dacă așteptăm o altă ocazie în care să putem să aducem schimbare. Noi suntem cei pe care i-am așteptat. Noi suntem schimbarea pe care o căutăm”. (Barack Obama)

„Fericirea nu vine ca ceva gata făcut. Vine din propriile tale acțiuni”. (Dalai Lama)

„În politică, dacă vrei să spui ceva, întreabă un bărbat. Dacă vrei să faci ceva, întreabă o femeie”. (Margaret Thatcher)

„Singurul lucru de care trebuie să ne temem este chiar frica”. (Franklin Delano Roosevelt)

Încrederea

Când un lider este de încredere și te poți baza pe el, oamenii se simt văzuți și, mai ales, susținuți. Jacinda Arden, premierul din Noua Zeelandă a fost întreruptă de fiica sa în timp ce făcea un live pentru întreaga țară, chiar din propria sa casă. Oamenii erau speriați, agitați în învălmășeala creată de pandemie, în 2021.

Cu toate că fiica în vârstă de doar trei ani i-a întrerupt transmisiunea live, premierul nu a ascuns acest lucru nicio secundă, ba chiar le-a povestit oamenilor din întreaga țară, cu zâmbetul pe buze că uneori e greu să îl faci pe copil să înțeleagă că a venit ora de somn.

Noua Zeelandă a fost probabil singura țară din lume care a reușit să țină în frâu pandemia, chiar dacă a apelat la reguli stricte și închideri ale granițelor.

Dacă liderul este persoana potrivită care se comportă exact cum trebuie să se comporte un lider adevărat în momentele de cumpănă, atunci clar vom putea să fim alături de respectivul conducător și îl vom putea urma și susține în demersurile sale.

Lecțiile pe care le vedem în stilul profund de conducere al lui Zelensky pot fi găsite la alți lideri care s-au evidențiat în trecut. Pentru cei care studiază leadershipul, exemplu de leadership marca Volodimir Zelensky va fi folosit, cu siguranță ca exemplu pentru generațiile viitoare.

