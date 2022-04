Polonia le oferă ucrainenilor 200 de tancuri T-72. Germania și Olanda ar putea trimite tunuri

Polonia susţine Ucraina vecină în faţa invaziei ruse oferindu-i peste 200 de tancuri de producţie sovietică T-72, potrivit Agepres. Majoritatea acestor tancuri au trecut deja graniţa ori sunt în drum spre Ucraina.

T72s being moved within Poland, more than likely heading to Ukraine. pic.twitter.com/q8jqpsiZEJ— spook (@spook_info) April 22, 2022