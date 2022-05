Ucraina acuză armata rusă că folosește lansatoare multiple de rachete TOS-1 MLRS, ce sunt capabile să lanseze rachete termobarice. Ucrainenii solicită acum ajutorul SUA care le-ar putea furniza 200 de astfel de sisteme pentru a-i îndepărta pe ruși.

„Rusia folosește sistemul de lansatoare de rachete TOS-1 MLRS împotriva războinicilor noștri. Distrug pe toată lumea chiar și în tranșee. (…) Avem nevoie urgentă de M270 MLRS sau M142 HIMARS pentru a salva viețile soldaților Ucrainei și pentru a opri atacul Rusiei”, a scris pe Twitter, Anton Gherașcenko, consilier al ministrului ucrainean de interne.

russia uses Heavy Flamethrower System TOS-1 MLRS against our Warriors. They destroy everyone even in the trenches.

But the West still lingers.

We urgently need M270 MLRS or M142 HIMARS to save the lives of #Ukrainian soldiers and stopping the #russian attack.#ArmUkraineNow pic.twitter.com/xLlDrHeNQP