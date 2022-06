"Hai să intrăm acolo". Un fost comandant al forțelor NATO în Europa face apel la intervenția alianței în Ucraina

Un fost comandant al trupelor NATO în Europa, generalul american Wesley Clark, crede că "ceea ce este negândit trebuie să înceapă să poată fi conceput", referindu-se la o intervenție directă a alianței militare occidentale în Europa.

"Nu livrăm suficiente arme Ucrainei și în același timp nu suntem de acord cu o victorie a Rusiei în Ucraina. Cam ce am dori să facem?", s-a întrebat acesta în cadrul unei dezbateri organizate de think tank-ul Atlantic Council, transmite săptămânalul polonez Do Rzeczy.

Acesta a comparat situația actuală din Ucraina cu cea din perioada războiului din fosta Iugoslavie, când intervenția NATO i-a obligat pe sârbi să negocieze pacea. Wesley Clark este de altfel unul dintre negociatorii Acordului de la Dayton (Acordul Cadru General pentru Pace în Bosnia și Herțegovina), semnat la data de 14 decembrie 1995.

În cadrul intervenției sale, Wesley Clark a mers chiar și mai departe și a declarat că trebuie ca NATO să intervină în Ucraina.

"Haideți să anunțăm acest lucru (intervenția, n.r), să intrăm acolo (în Ucraina, n.r.), să-i spunem Rusiei să oprească focul și să oprim acest război", a concluzionat acesta.

Sursa foto: Shutterstock / Kathy Hutchins

