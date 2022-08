Războiul va fi lung și ar putea continua până viitoare, a declarat Oleksii Arestovici, consilier al președinției ucrainene și fost ofițer de informații, responsabil cu briefing-ul de presă zilnic privind evoluția conflictului. Arestovici a explicat că, în opinia sa, nu e posibil ca teritoriul ucrainean să fie eliberat mai devreme de vara 2023 de invadatorii ruși, scrie Unian.

Oficialul de la Kiev este însă optimist, bazându-se pe armamentul de ultimă generație, mai ales pe rachetele HIMARS. El recunoaște însă că prognozele sale anterioare, cum că războiul va lua sfârșit în 2022, erau exagerate.

”Întrebarea este cum va reacționa conducerea politică și militară a Federației Ruse când vor începe să piardă iar acest lucru va fi vizibil și pentru omul de pe stradă”, a spus Arestovici. El recunoaște și că e foarte greu de făcut o predicție privind momentul când Moscova va accepta înfrângerea, ”din cauza idioției conducerii de la Kremlin”.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 August 2022.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/u17J1vibEn



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3BoFTsKJnL— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 10, 2022