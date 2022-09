Kim Kardashian își deschide o nouă companie. În ce vrea să investească vedeta cu o avere de 1,8 miliarde dolari

SKYY Partners se va concentra pe investițiile în afaceri de consum și media, au spus aceștia într-un tweet. Kim Kardashian, co-fondatoarea afacerii, va ocupa și poziția co-management partener, în timp ce Jay Sammons se va ocupa de operațiunile de zi cu zi ale companiei.

Mama lui Kim Kardashian, Kris Jenner, va fi, de asemenea, partener la firmă.

Together we hope to leverage our complementary expertise to build the next generation Consumer & Media private equity firm.