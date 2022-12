De câți ani va fi nevoie pentru refacerea stocurilor de muniție ale Occidentului după războiul din Ucraina

Completarea stocurilor de muniţii de artilerie occidentale, diminuate semnificativ în urma ajutorului oferit Ucrainei pentru a opri invazia rusă, va necesita 10-15 ani, estimează proprietarul unei mari companii cehe producătoare de armament, citat de Reuters, preluat de Agerpres.

Cu o industrie militară foarte dezvoltată, Republica Cehă, pe lângă armele şi muniţiile standard NATO pe care le produce, a produs de asemenea numeroase arme şi muniţii sub licenţă sovietică şi are astfel o industrie de apărare compatibilă cu nevoile armatei ucrainene, fiind acum o piesă importantă în ajutorul militar oferit Ucrainei, ajutor pentru care guvernul de la Praga s-a arătat foarte deschis. În timpul scurs de la invazia rusă, Republica Cehă a livrat Ucrainei muniţii, sisteme de apărare antiaeriană, tancuri, blindate şi arme uşoare.

Potrivit lui Michal Strnad, care deţine compania cehă producătoare de armament Czechoslovak Group (CSG), în pofida fluxului consistent de muniţii primite, trupele ucrainene nu au muniţii suficiente, întrucât în urma ajutorului oferit Ucrainei armatele statelor occidentale se confruntă cu o diminuare a propriilor stocuri, în timp ce capacităţile de producţie sunt limitate.

Compania cehă CSG realizează în prezent circa 25-30% din producţia europeană de obuze de calibrul 155 mm standard NATO. ''Muniţia de artilerie este un produs foarte greu de găsit astăzi (...) Estimez că va fi nevoie de 10-15 ani pentru completarea stocurilor'' armatelor occidentale în urma războiului din Ucraina, subliniază Michal Strnad.

Societatea sa are o capacitate de producţie anuală de 80.000-100.000 de obuze de artilerie, în timp ca capacitatea pe ansamblul Europei este de 270.000-300.000 de obuze pe an. Pentru a-şi extinde producţia, CSG va angaja încă 250-300 de lucrători, cu scopul de a-şi creşte capacitatea la 150.000 de obuze pe an, dar acest proces va necesita circa doi ani din cauza termenelor lungi de achiziţie a echipamentelor de producţie.

Michal Strnad estimează că armata ucraineană trage săptămânal circa 40.000 de obuze folosind cele câteva sute de tunuri primite din partea ţărilor occidentale, iar industria de apărare a acestora din urmă nu face faţă unei asemenea cadenţe. Prin urmare, ''adevărul este că astăzi ucrainenii trag mai puţin decât ar putea, pentru că nu au destule muniţii'', remarcă proprietarul companiei cehe de armament.

Aceasta din urmă a participat şi la recondiţionarea unor echipamente militare de producţie sovietică livrate Ucrainei, fiind implicată şi în proiectul americano-olandez de modernizare a 90 de tancuri T-72 din stocul armatei cehe care vor fi trimise Ucrainei.

