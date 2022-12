Miniștrii Energiei din UE încearcă să ajungă la un acord privind plafonarea prețului gazelor naturale

Miniştrii Energiei din UE se întâlnesc astăzi la Bruxelles în încercarea de a ajunge la un acord privind plafonarea preţului gazelor naturale - cea mai recentă măsură menită să modereze criza energiei cu care se confruntă Europa, dar una în privinţa căreia ţările sunt divizate, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Săptămâna trecută, liderii statelor membre UE au cerut miniştrilor lor să aprobe luni plafonarea, în încercarea de a finaliza măsurile pe care ţările le dezbat de luni de zile, având deja două reuniuni de urgenţă. Ele iau în considerare un nou compromis, propus de Cehia, ţara care deţine preşedinţia rotativă a UE.



Executivul comunitar a propus plafonarea, pentru un an, a preţurilor la gaze atunci când preţurile la hub-ul de gaze TTF ar depăşi nivelul de 275 de euro/Megawatt oră timp de două săptămâni consecutiv şi atunci când preţurile TTF vor fi mai mari cu 58 de euro faţă de preţul mediu mondial la gaze naturale lichefiate timp de 10 zile de tranzacţionare.



Documentul propus de Cehia, consultat de Reuters, va declanşa o plafonare dacă preţurile la contractele pentru luna următoare la hub-ul de gaze TTF depăşesc nivelul de 188 de euro/Megawatt oră, timp de trei zile, mult mai scăzut decât cel propus anterior de Executivul european.



Câteva state membre UE, inclusiv Belgia, Polonia şi Grecia, au cerut o plafonare sub 200 de euro/Megawatt oră, în timp ce Germania, Ţările de Jos şi Austria sunt printre cele care se tem că un plafon ar perturba pieţele energiei din Europa, iar transporturile cu gaze naturale lichefiate (GNL) nu ar mai ajunge în UE. Ele vor condiţii mai dure, cum ar fi suspendarea automată a plafonului dacă există consecinţe negative neintenţionate.



În condiţiile în care încă sunt neclare poziţiile unui număr redus de state, unii diplomaţi UE spun că ambele părţi au suficiente voturi pentru a bloca tranzacţia.



Conform celei mai recente propuneri, plafonarea va preveni posibilitatea ca tranzacţiile să fie făcute la un preţ de peste 35 de euro/Megawatt oră peste nivelul de referinţă alcătuit din evaluările preţului gazelor naturale lichefiate.



Plafonul de preţ în UE nu va scădea sub 188 de euro/Megawatt oră, chiar dacă preţul GNL scade sub cel mai redus nivel. Dacă preţul de referinţă al gazelor naturale lichefiate creşte la cel mai ridicat nivel, plafonarea preţului în UE se va modifica alături de acesta, dar va rămâne la un nivel de 35 de euro/Megawatt oră peste preţul GNL - un sistem menit să asigure faptul că blocul comunitar poate face oferte peste preţul pieţei pentru a face rost de combustibil.



Şi alte politici energetice ale UE sunt legate de plafonarea preţului gazelor naturale. Ţările ar putea aproba luni acordarea mai rapidă de permise pentru proiectele de energie regenerabilă, după ce deja au amânat de două ori aprobarea din cauza lipsei acordului de plafonare a preţului gazelor naturale.

