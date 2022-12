Ministerul Apărării din Ucraina continuă să ofere informații la zi cu privire la conflictul din Ucraina început în data de 24 februarie 2022. Cele mai recente date oferite de partea ucraineană arată că 100.400 de soldați ruși și-au pierdut viața în luptele care continuă să se desfășoare după ce Rusia a decis să invadeze țara vecină, În plus, ucrainenii spun că au doborât 283 de avioane rusești, 267 de elicoptere, peste 650 de rachete de croazieră și au distrus peste 4.600 de vehicule militare.

Anunțul a venit sub forma unei ironii postate pe Twitter, oficialii ucraineni vorbind despre un „jubileu sumbru” în contextul în care, recent, Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, anunța că a decorat 100.000 de soldați pentru actele de vitejie de pe frontul din Ucraina. „O coincidență incredibilă,” a fost reacția ucraineniilor care, prin vocea lui Zelenski, cer în continuare suportul americanilor și aliaților săi pentru a-i împinge pe ruși înafara granițelor țării.

100,000 soldiers have been recognized with awards in 10 months of the full-scale war - russian #DefMin Sergei Shoigu.



What an amazing coincidence. pic.twitter.com/ESM2fKmaXk— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 22, 2022