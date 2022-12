2022, un an marcat de războiul din Ucraina. Principalele evenimente externe, de la invazia rusă până la revoluția din Iran

Pe plan geopolitic, anul 2022 a fost - și încă este - marcat de războiul din Ucraina. Un conflict care se poate prelungi foarte mult și căruia nimeni nu îi întrevede un final, nici chiar - sau cu atât mai puțin - cei implicați în el în mod direct.

Cum a început totul? Depinde foarte mult din care parte privești. Un lucru este însă sigur - pe cât de adevărat este că Vladimir Putin se simțea atacat de apropierea tacită a NATO de granițele sale, pe atât de adevărat este și faptul că națiunile au dreptul la autodeterminare, iar Ucraina nu face excepție.

Popoarele, prin urmare, sunt libere să aleagă drumurile pe care le doresc, aspect care stă la baza acestui conflict care mocnea de mult timp, încă dinainte de anul 2014, momentul când a fost anexată Crimeea.

Aproape un an mai târziu, aproape nimic semnificativ nu s-a întâmplat în teren. Zeci de mii de civili au căzut însă victime acestui conflict, valuri de refugiați au luat calea altor țări, iar plecând de la această realitate este greu de spus cum ar putea să mai fie reparate relațiile între Rusia și Occidentul colectiv în viitorul apropiat.

Firește, aceste evenimente au avut și au în continuare consecințe majore și pentru blocul occidental, confruntat cu o criză a energiei nemaivăzută de zeci de ani, dar și cu o creștere galopantă a costului vieții, pe măsură ce acesta este nevoit să își diversifice resursele pe care anterior le procura din Rusia.

De asemenea, 2022 a fost un an care a arătat limitele diplomației, aceasta fiind incapabilă, de la un punct, să influențeze evenimentele din teren.

