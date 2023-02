SpaceX a declarat în ultimele săptămâni că Ucraina nu poate folosi serviciul său de internet Starlink în scopuri militare, cum ar fi pentru a pilota drone, și a luat măsuri pentru a preveni acest lucru.

Scott Kelly i-a atras atenția lui Elon Musk într-un tweet publicat sâmbătă, cerându-i să „restabilească funcționalitatea completă” a sateliților de internet Starlink de la SpaceX din Ucraina. Deși SpaceX a limitat capacitatea Ucrainei de a utiliza Starlink în scopuri militare, serviciul este încă accesibil pentru uz comercial.

. @elonmusk Ukraine desperately needs your continued support. Please restore the full functionality of your Starlink satellites. Defense from a genocidal invasion is not an offensive capability. It’s survival. Innocent lives will be lost. You can help. Thank you.

„Apărarea împotriva unei invazii genocide nu este o capacitate ofensivă. Este supraviețuire. Se vor pierde vieți nevinovate. Poți ajuta”, a scris Kelly pe Twitter.

Musk i-a răspuns lui Kelly spunându-i că „ești suficient de inteligent pentru a nu înghiți mass-media și alte propagande”. El a numit Starlink „coloana vertebrală a comunicării” a Ucrainei, lucru pe care l-a spus și înainte.

„Dar nu vom permite escaladarea conflictului care ar putea duce la al treilea război mondial”, a scris Musk pe Twitter.

