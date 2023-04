Joe Biden o numește pe Lady Gaga la șefia Comisiei americane pentru Arte

”Mama monstru”, așa cum se autonumește ea, va conduce grupul de experți în cultură alături de Bruce Cohen, câștigător al premiului Oscar.

Kerry Washington, Jon Batiste, George Clooney, Jennifer Garner, Troy Kotsur, Shonda Rhimes, Marta Kauffman vor fi și ei membri ai comisiei.

„Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm pentru a avea un impact pozitiv asupra artelor, bibliotecilor, muzeelor și lucrărilor umaniste din întreaga țară”, a scris contul oficial de Twitter al Comitetului.

Welcome newly appointed members of the President’s Committee on the Arts and the Humanities, led by @BruceCohen83 and @ladygaga! We look forward to partnering to positively impact the arts, libraries, museums, and humanities work across the country. https://t.co/bbhZje2Rwm— President's Committee on the Arts and Humanities (@PCAHgov) April 13, 2023