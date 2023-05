VIDEO | „Câinii” de la Boston Dynamics pot vorbi cu ajutorul ChatGPT

Levatas, o companie de software AI, a colaborat cu Boston Dynamics pentru a integra platforma ChatGPT creată de cei de la OpenAI în Spot, robo-câinele pe care compania l-a lansat în 2020.

Folosind tehnologia vocală Google Assistant, ChatGPT le oferă câinilor robot capacitatea de a înțelege și de a răspunde la fața oamenilor.

„Clienții pot întreba orice doresc”, a declarat Chris Nielsen, fondatorul și CEO-ul Levatas.

Folosiți de industrii precum producția și logistica, acești câini robot alimentați de inteligență artificială au fost proiectați inițial pentru a îndeplini „misiuni” sau liste lungi de sarcini pentru care au fost programați, cum ar fi identificarea scurgerilor sau a daunelor echipamentelor din fabrici.

În îndeplinirea acestor sarcini, câinii robot pot colecta seturi mari de date pe care „doar oamenii tehnici le pot gestiona.

Potrivit lui Chris Nielsen, prin noile abilități conferite prin platforma ChatGPT, care încă nu a fost lansate comercial, un robo-câine poate comunica aceste date inclusiv persoanelor nu au cunoștințe tehnice avansate.

Când cineva pune o întrebare despre sarcinile robotului, ChatGPT o poate interpreta și formula un răspuns bazat pe datele colectate de robo-câine.

O demonstrație a acestor câini robot arată că sunt capabili să răspundă la întrebări verbale într-un mod clar.

Când o persoană l-a întrebat pe Spot: „Câte inspecții ai în următoarea ta misiune?” robotul a răspuns: „Următoarea mea misiune implică 20 de inspecții”.

