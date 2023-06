Nicole Stott, astronaut NASA: Dacă există viață în lacurile de acid din Etiopia, există viață și în alte locuri din univers

Mai mulți astronauți străini au fost prezenţi la Bucureşti pentru a lua parte la evenimentul AIM Higher România (Țintește mai sus, România, n.r.), organizat de Space for a Better World şi OP Global Events, sub patronajul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării. Printre aceștia s-a aflat și Nicole Stott, inginer american și fost astronaut NASA. Ea are experiență de 27 de ani în cadrul NASA ca inginer de zbor pe ISS (Stația Spațială Internațională, n.r.) Expedition 20 și Expedition 21 și a fost specialist în misiunile spațiale STS-128 și STS-133.