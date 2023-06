Mondelez International intenţionează să "separe" până la finalul anului operaţiunile din Rusia

Grupul american, care se confruntă cu un adevărat boicot în regiunea scandinavă din cauza faptului că în continuare este prezent în Rusia, a precizat că a eliminat orice noi investiţii de capital, lansări de produse şi cheltuieli de publicate în media pe piaţa rusă.

"Ca rezultat al acestor acţiuni, au scăzut semnificativ importurile şi cota de piaţă", se arată într-un comunicat al Mondelez International.

The Scandinavian countries announced a boycott of Mondelez due to the continued sales of their products in Russia.



The SAS and Norwegian Air airlines, the SJ railway group, the Strawberry hotel chain, the Elkjop retail chain, the Fjord Line shipping group, the Norwegian Football… pic.twitter.com/k9goamvFEV— NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2023