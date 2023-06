Adio, Dostoievski. Zelenski a semnat legea care interzice importul de cărţi din Rusia

'Cred că legea este bună', a scris Zelenski pe Telegram, anunţând că a semnat textul care interzice de asemenea importul comercial de cărţi tipărite în Belarus sau în teritoriul ucrainean ocupat.

Legea, adoptată de parlament în urmă cu un an, mai impune obţinerea unei autorizaţii speciale pentru importul de cărţi în limba rusă din ţări terţe.

Biroul lui Zelenski a scris pe Twitter că legea va 'întări protejarea culturii ucrainene şi a spaţiului informaţional de propaganda rusă anti-ucraineană'.

⚡️Zelensky signs law banning import and distribution of Russian books.



President Volodymyr Zelensky announced on June 22 that he signed the law banning the import and distribution of books from Russia and Belarus, adopted last year by the parliament.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 22, 2023