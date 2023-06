Șeful forțelor armate ale Kievului: Armata ucraineană avansează în fiecare zi, chiar și cu numai 500 de metri

De la începutul contraofensivei în această lună, Ucraina afirmă că ar fi preluat controlul asupra mai multor sate în sud-est, deşi Rusia deţine în continuare părţi din teritoriul ucrainean în est, sud şi sud-est.

"Dacă vorbim de toată linia frontului, în est ca şi în sud, noi am preluat iniţiativa strategică şi avansăm în toate direcţiile", a declarat ministrul adjunct al apărării, Hanna Maliar, la televiziunea ucraineană.

Reuters nu a fost în măsură să verifice în mod independent situaţia de pe câmpul de luptă. Rusia, care a declanşat o invazie pe scară largă în februarie 2022, nu a recunoscut câştigurile teritoriale ucrainene şi a declarat că armata ucraineană suferă pierderi grele.

Maliar a declarat că trupele ucrainene se deplasează "cu încredere" pe flancurile din jurul oraşului devastat Bahmut (în est), deţinut de forţele ruse, şi că principalele lupte se desfăşoară în jurul acestuia.

În sud, forţele Kievului se deplasează cu un succes mixt, uniformizând linia frontului, a spus ea.

"În sud, noi ne deplasăm cu un succes variabil, câte o dată sunt zile în care avansăm cu un kilometru, alteori cu mai puţin de un kilometru, alteori cu până la doi kilometri", a specificat viceministrul ucrainean.

⚡️Zaluzhnyi: Counteroffensive underequipped but advances daily.



Ukrainian forces are advancing every day in the counteroffensive, the Ukrainian armed forces' commander-in-chief Valerii Zaluzhnyi said in an interview the Washington Post published on June 30. pic.twitter.com/73sMgVJxDG— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 30, 2023