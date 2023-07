"Primele rachete au fost livrate în timp ce preşedintele nostru anunţa" furnizarea lor, a declarat oficialul francez, adăugând că aceste rachete vor fi integrate pe avioane de concepţie sovietică ale armatei ucrainene, la fel ca rachetele identice Storm Shadow deja oferite Ucrainei de Marea Britanie.

SCALP este denumirea franceză a rachetei Storm Shadow, dezvoltată în comun de Franţa şi Marea Britanie şi care are o rază de acţiune de peste 250 de kilometri. Guvernul britanic a anunţat livrarea acestor rachete către Ucraina la începutul lunii mai, de atunci armata ucraineană folosindu-le pentru atacuri asupra unor ţinte ruseşti din spatele liniei frontului.

Rusia a anunţat săptămâna trecută capturarea unei rachete Storm Shadow, care aparent a funcţionat defectuos şi s-a prăbuşit aproape intactă într-o zonă din Ucraina controlată de armata rusă. Alte rachete de acelaşi timp au fost doborâte de antiaeriana rusă, dar multe şi-au atins ţinta cu precizie, inclusiv în atacul asupra podului strategic Ciongar care leagă Crimeea de provincia Herson.

