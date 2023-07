Londra: Rusia ar putea ataca nave civile în Marea Neagră

Rusia ar putea ţinti nave civile în Marea Neagră în încercarea de a "distruge" exporturile Ucrainei după încetarea unui acord crucial privind exportul de cereale prin porturile ucrainene, a avertizat guvernul britanic, relatează agenție DPA, citată de Agerpres.

Acest avertisment intervine după ce premierul Rishi Sunak s-a declarat "consternat" de atacurile ruseşti asupra oraşului Odesa în cursul unei convorbiri telefonice cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a subliniat eforturile britanice pentru reluarea Iniţiativei Mării Negre, căreia Moscova i-a pus capăt.



"Marea Britanie consideră că Rusia ar putea să escaladeze campania de distrugere a exporturilor de alimente din Ucraina ţintind nave civile în Marea Neagră", a avertizat ministrul de externe britanic, James Cleverly, adăugând că guvernul britanic va sesiza acest "comportament de neconceput" în cadrul Consiliului de Securitate al ONU.



"Rusia ar trebui să înceteze să mai ţină ostatice livrările de alimente la nivel global şi să revină în acord", a afirmat Cleverly.



Acordul, negociat de Turcia şi de ONU, a fost întrerupt la 17 iulie de către Rusia, într-o mişcare care a stârnit noi îngrijorări cu privire la securitatea alimentară globală, pe măsură ce războiul se prelungeşte.



În ultimele zile, Rusia a lansat zeci de rachete şi drone asupra regiunii Odesa, un centru ucrainean cheie pentru exportul de cereale.



În cursul convorbirii telefonice de marţi, premierul britanic i-a spus preşedintelui ucrainean că Marea Britanie lucrează cu Turcia pentru a relansa iniţiativa şi continuă să monitorizeze situaţia, calificând drept "inacceptabilă" orice tentativă rusă de a împiedica expedierea de cereale din Ucraina, potrivit dpa.



"Cei doi lideri au discutat despre evoluţiile recente de pe câmpul de luptă şi progresul continuu al forţelor ucrainene, în pofida condiţiilor dificile", a declarat o purtătoare de cuvânt a biroului premierului britanic.



"Premierul a fost consternat de distrugerile provocate de recentele atacuri ruseşti asupra Odesei", a adăugat ea.



Referitor la iniţiativa privind exportul de cereale prin Marea Neagră, "liderii au convenit asupra importanţei de a se asigura că grânele pot fi exportate din Ucraina pentru a ajunge pe pieţele internaţionale", potrivit acesteia.



"Marea Britanie lucrează îndeaproape cu Turcia pentru a restabili acordul privind cerealele şi vom continua să ne folosim de rolul nostru de preşedinte al Consiliului de Securitate al ONU pentru a condamna în continuare comportamentul Rusiei", a afirmat premierul britanic, citat de purtătoarea sa de cuvânt.



Conform unui comunicat dat publicităţii de Downing Street, Rishi Sunak a afirmat că "Rusia caută din ce în ce mai mult să vizeze navele comerciale din zona Mării Negre, iar Marea Britanie monitorizează cu atenţie situaţia alături de partenerii ei".



La rândul său, Zelenski a spus că "au discutat despre încercările zilnice ale Rusiei de a distruge centrul istoric şi infrastructura portuară din Odesa".



"Trebuie să apărăm Odesa. Ucraina are nevoie urgentă de consolidarea apărării sale antiaeriene pentru a-şi putea proteja patrimoniul istoric şi a continua Iniţiativa Mării Negre" privind exportul de cereale ucrainene, a afirmat Zelenski.



La New York, ambasadoarea britanică la ONU, Barbara Woodward, a dezvăluit în faţa presei că Rusia şi-a "înmulţit atacurile asupra stocurilor de cereale din Odesa", precum şi "în întreaga Ucraină", inclusiv până la frontiera cu România, notează AFP.



Ea a denunţat "absurditatea" utilizării armelor grele de către Moscova "pentru a distruge hrana", văzând în aceasta dovada că "instrumentalizarea aprovizionării alimentare mondiale este un element calculat al strategiei Rusiei", ceea ce demonstrează că ei "nu-i pasă de loc de populaţiile din Africa, Asia şi America Latină care se confruntă cu foametea şi seceta".



Rusia a renunţat la un acord crucial care, din vara anului 2022, a permis Ucrainei să îşi exporte cerealele prin Marea Neagră, inclusiv în Africa, în pofida blocadei ruse asupra porturilor ucrainene.



Timp de un an, acest acord a permis ca aproape 33 de milioane de tone de cereale să fie expediate din porturile ucrainene, contribuind la stabilizarea preţurilor mondiale la alimente şi la evitarea riscului de penurie.



Preşedintele rus Vladimir Putin va fi gazda la Sankt-Petersburg începând de joi a summitului Rusia-Africa, un mijloc de a afişa o înţelegere în pofida situaţiei în Ucraina şi a încetării acordului privind cerealele, sursă de îngrijorări pentru ţările de pe continentul african.

Sursa foto: Shutterstock

