Astfel, producătorul Epic OneWater Brew, a lansat pe piață berea făcută nu doar din apă tratată folosită la duș, ci și la spălatul vaselor sau al așternuturilor din clădirile rezidențiale, transmite CNN.

Producătorul dă de altfel asigurări că berea este bună de băut ca urmare a unei serii de tratamente care includ microfiltrarea și lumina ultravioletă.

Totodată, producătorul atrage atenția că demersul este menit să tragă un semnal de alarmă în privința penuriei de apă care se profilează în unele zone ale globului ca urmare a secetei, precum și a faptului că apa este, în general, foarte puțin refolosită.

In an era of drought, turning recycled wastewater into drinking water may be the future. Utility companies are working with breweries to get people past the “ick factor.” https://t.co/0SO12jSZO9