Miliardarii Elon Musk, 51 de ani, şi Mark Zuckerberg, 39 de ani, s-au provocat din iunie pe reţelele lor sociale şi s-au invitat unul pe celălalt la o confruntare fizică într-o cuşcă în Las Vegas pentru a-şi etala cunoştinţele de arte marţiale.

"Lupta Zuck vs Musk va fi transmisă în direct pe (reţeaua) X. Toate încasările vor merge la organizaţii de caritate pentru veterani", a spus Musk într-o postare pe X duminică dimineaţă, fără a oferi alte detalii.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏. All proceeds will go to charity for veterans.— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Mai devreme, Musk a afirmat pe X că "ridică greutăţi pe tot parcursul zilei, pregătindu-se pentru luptă", adăugând că nu a avut timp să se antreneze, aşa că a adus greutăţile la muncă.

Am lifting weights throughout the day, preparing for the fight.



Don’t have time to work out, so I just bring them to work.