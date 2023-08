Zachary Kirkhorn, directorul financiar al Tesla care era considerat a fi succesorul lui Elon Musk, renunță după o carieră de 13 ani sub comanda excentricului miliardar, iar investitorul și analistul american Gene Munster consideră că omul de încredere al lui Musk a ajuns la epuizare.

„A făcut un tur de forță timp de 13 ani lucrând pentru Elon, ceea ce este ca și cum ar fi lucrat 50 de ani pentru oricine altcineva”, a spus Gene Munster.

Tesla a anunțat plecarea surpriză a lui Kirkhorn într-un dosar transmis de companie către SEC, arbitrul piețelor capital americane, iar informația a fost confirmată pe LinkedIn chiar de fostul director financiar al producătorului de mașini electrice.

Zachary Kirkhorn s-a alăturat Tesla ca analist financiar senior în 2010 și a devenit CFO în 2019, conform profilului său LinkedIn. După ascensiunea sa în acest rol, Tesla a început să obțină profit și să plătească miliarde de datorii, crescând vertiginos valoarea acesteia.

„Zach a făcut o treabă grozavă extinzând marjele”, a mai spus Gene Munster. "De obicei, atunci când companiile cresc producția, marjele lor sunt supuse unei presiuni. El a reușit un lucru greu de făcut."

În anunțul său pe LinkedIn, Kirkhorn nu a spus de ce a părăsit Tesla, dar i-a mulțumit lui Musk și a descris timpul petrecut la Tesla ca o „experiență specială”.

Stilul de management al lui Musk a fost analizat în ultimii ani, în special pe fondul preluării lui la întâmplare, cu concedieri grele, a Twitter, platforma rebranduită în X, și a acuzațiilor repetate că tinde să concedieze oamenii care nu sunt de acord cu el.

„Dacă ai spus ceva greșit sau ai făcut o greșeală, ori l-ai iritat în mod greșit, el decide că ești un idiot și nu nimic nu-l poate convinge să se răzgândească”, declarat un director de inginerie Tesla în 2018.

În acel an, 42 de angajați Tesla spus că compania a devenit aproape un „cult” dedicat lui Musk, care a fost exigent, dar i-a împins pe oameni să-și depășească propriile așteptări.

În postarea sa pe LinkedIn, Kirkhorn a scris că va rămâne în Tesla până când următorul său CFO, Vaibhav Taneja, va prelua pe deplin responsabilitățile sale.

„Faptul că rămâne până la sfârșitul anului este de bun augur pentru tranziție”, a spus Munster.

Musk a scris și el pe platforma X plecarea lui Kirkhorn, mulțumindu-i directorului financiar „pentru numeroasele sale contribuții la Tesla de-a lungul a 13 ani adesea dificili”.

I would like to thank Zach Kirkhorn for his many contributions to Tesla over the course of 13 often difficult years.



Much appreciated and best wishes for the next stage of his career.