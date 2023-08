Un cuplu de bătrâni, șocați de taxa de printare de 130 de euro impusă de Ryanair pentru două bilete

Ruth, în vârstă de 79 de ani, și Peter Jaffe, în vârstă de 80 de ani, au declarat au trebuit să plătească taxa de printare după ce și-au descărcat din greșeală biletele întors în loc de biletele de dus.

Soții Jaffe, din Ealing, Marea Britanie, aveau zbor de pe aeroportul Stansted către Bergerac, Franța. Ruth Jaffe a spus că a găsit site-ul Ryanair „foarte confuz”, dar, în ciuda acestui fapt, a crezut că a reușit să le imprime biletele cu o zi înainte de zbor.

Abia când a ajuns la aeroport și-a dat seama că a tipărit biletele greșite.

„Atunci mi s-a spus că trebuie să merg la biroul Ryanair pentru a obține un bilet de îmbarcare și acolo m-au taxat cu 55 de lire sterline de persoană”, a spus ea. „[Am fost] îngrozită”.

Ea a adăugat că nu a fost ușor pentru soțul ei să meargă dintr-o parte a aeroportului în alta. „Eram destul de tulburată și de supărată”.

Soții Jaffe au spus că nu au avut de ales decât să plătească, deoarece erau oameni care îi așteaptau în Franța.

Potrivit Skyscanner.net, cele mai bune oferte pentru biletele la Ryanair între Stansted și Bergerac variau între 36 și 49 de lire sterline. Așadar, este posibil ca printarea unui bilet să fi costat mai mult decât zborul.

Evenimentul a declanșat o serie de critici pe rețelele de socializare cu privire la taxele companiei aeriene. Fiica lor a postat pe X, rețeaua de socializare cunoscută anterior sub numele de Twitter, spunând că mama ei a făcut „o greșeală sinceră”.

„110 lire pentru două bucăți de hârtie care a durat 1 minut. Să vă fie rușine”, a spus ea către compania aeriană low-cost.

Hey @Ryanair, my parents who are in their 70s and 80s, had accidentally downloaded the return flight boarding card instead of the outgoing ones and you charged them £110 to print them at the airport. £110 for 2 pieces of paper which took 1 minute. Shame on you