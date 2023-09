India vrea să-și schimbe numele. Ce variantă a ales și ce înseamnă

India ar putea să se alăture unei liste tot mai mari de state care își schimbă numele. Zvonurile cu privire la o potențială schimbare a titulaturii oficiale a statului asiatic au fost intensificate după ce Președinta Droupadi Murmu a trimis mai multe invitații cu ocazia unei cine organizate în cadrul summitului G20 din acest an. Pe invitații, Murmu poartă titlul de „Președinte al Bharat”.

Partidul de la putere, Bharatiya Janata, folosește deja în numele său acest cuvânt sanscrit, iar unii analiști consideră că decizia de schimbare a numelui țării vine ca o reacție la formarea coaliției de opoziția INDIA. Jairam Ramesh, liderul Congresului din India, a criticat această decizie făcând trimiteri la Articolul 1 din Constituție care prevede că „Bharat, care a fost India, va fi o Uniune de State”. „Acesta este un atac chiar la această Uniune de State”, a spus Ramesh.

