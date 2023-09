Zelenski le cere oficialilor ucraineni să nu-și mai țină secrete averile

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că a respins legea care în forma sa actuală menţinea secrete declaraţiile de avere ale oficialităţilor, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Parlamentul de la Kiev a votat săptămâna trecută pentru reinstituirea regulii privind declaraţia de avere, ce fusese suspendată după începerea invaziei ruse în Ucraina ca măsură preventivă, dar şi pentru menţinerea pentru încă 12 luni a caracterului secret pentru opinia publică al declaraţiilor respective.



„Motivul (pentru veto) este clar: declaraţiile ar trebui să fie dezvăluite integral. Chiar acum. Nu peste un an. Registrul trebuie să fie deschis chiar acum. Acest amendament cheie trebuie să fie făcut înainte ca legea să poată fi votată din nou. Rapid!”, a scris Zelenski pe aplicaţia Telegram.



Parlamentarul Iaroslav Jelezniak a precizat, tot pe Telegram, că parlamentul ucrainean va supune din nou la vot legea pe 20 septembrie.



Decizia lui Volodimir Zelenski a fost salutată de mai mulţi parlamentari şi de activişti anticorupţie ucraineni. Vitali Şabunin, un cunoscut militant anticorupţie, a declarat că veto-ul exprimat de Zelenski este o ''victorie'' pentru societatea ucraineană.



„Decizia corectă şi oportună”, a reacţionat şi Olena Şuliak, membră a conducerii partidului Servitorul Poporului.



O petiţie care îi cerea lui Volodimir Zelenski să respingă legea respectivă a adunat rapid zeci de mii de semnături, mult peste pragul de 25.000 necesar pentru a fi eligibilă pentru analiză prezidenţială.



„Acesta este un caz unde preşedintele nu are altă opţiune după ce petiţia a strâns semnăturile în timp record”, a ţinut să evidenţieze Centrul de acţiune anti-corupţie, o organizaţie neguvernamentală ucraineană, care a salutat decizia lui Zelenski ca pe o victorie pentru societatea ucraineană.



Combaterea corupţiei este unul dintre domeniile în care Ucraina trebuie să facă cele mai mari progrese în perspectiva unei eventuale aderări la Uniunea Europeană. Ţara a primit anul trecut statutul de candidat la aderarea la blocul comunitar european.



Potrivit cotidianului The Kiev Independent, un sondaj de opinie publicat recent de Fundaţia pentru iniţiative democratice Ilko Kucheriv arată că 78% din ucraineni sunt de părere că preşedintele Zelenski are o responsabilitate directă pentru corupţia din guvern şi din administraţiile regionale. Doar 18% dintre cei chestionaţi nu au fost de acord cu această declaraţie.



Sondajul a fost realizat împreună cu Institutul internaţional de sociologie de la Kiev în perioada 3-17 iulie, pe un eşantion de 2011 persoane din toate regiunile Ucrainei, cu excepţia zonelor apropiate de linia frontului şi a Crimeei, regiunilor Doneţk, Lugansk şi Herson, aflate sub ocupaţie rusă.

Sursa foto: Președinția Ucrainei

