A fost ascuns de ochii publicului de mai bine de 100 de ani, dar fostul Old War Office din Londra, Whitehall, și-a deschis în sfârșit porțile după o transformare de mai multe milioane de dolari. Fiind folosită de Winston Churchill pentru activitatea sa, proprietatea a fost reinventată ca primul hotel Raffles din Marea Britanie, cu camere luxoase începând de la 1.100 de lire sterline (aproximativ 1.392 de dolari) pe noapte.

Cu 120 de camere și apartamente, o sală de bal cu o capacitate de 600 de persoane și primul spa marca Guerlain din Londra, Raffles London at The OWO, o colaborare cu regretatul arhitect francez Thierry Despont, a fost una dintre cele mai așteptate deschideri de hotel din acest an. Inaugurarea acestuia a avut loc pe 29 septembrie.

Pe lângă biroul lui Churchill, clădirea se întâmplă să fie, de asemenea, locația în care scriitorul britanic Ian Fleming a venit cu ideea pentru romanele de spionaj James Bond, în timp ce lucra ca ofițer de informații navale britanice, notează CNN.

Terminată inițial în 1906, clădirea emblematică a suferit o renovare de opt ani, care a dus la recrutarea a sute de artizani pentru a restaura elemente istorice, inclusiv lambriuri din stejar și podele din mozaic așezate manual. Potrivit lui Jill O’Hare, director de vânzări și marketing Raffles London, au fost la fel de multe restaurări, cât a fost construcție în timpul procesului amplu de transformare a clădirii istorice într-un hotel de lux.

În prezent, intrarea Spies, folosită anterior de agenți, este acum principalul punct de intrare pentru rezidenții caselor luxoase marca Raffles, unde prețurile pentru o reședință cu două dormitoare încep de la aproximativ 11,48 milioane de dolari.

Sursa foto: www.raffles.com

