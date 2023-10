De ce ridică atâtea probleme morale conflictul din Gaza? Pozițiile celor două părți, explicate

Conflictul din Gaza, în care armata israeliană încă își evaluează strategia privind o eventuală intevenție la sol, ridică probleme morale ca niciun alt diferend armat. În fapt, implicațiile morale - și, implicit, de conștiință - sunt atât de mari, încât testează serios însăși ideea de obiectivitate. Prin urmare, cum poți fi obiectiv în privința acestui conflict? Singurul mod posibil este cel de a prezenta faptele.

Iar acest lucru nu are cum să pornească decât de la punctul de origine, T0 al acestui conflict - preluarea celei mai mari părți a teritoriului palestinian de către israelieni în 1947-48. "Preluare", în acest caz, fiind un cuvânt ușor de contestat, în funcție de educația și opțiunea politică a fiecăruia.

El poate fi înlocuit ușor însă cu oricare altul, faptele istorice rămân aceleași.

Așadar, orice comentarii pe marginea acestui conflict nu au altă variantă decât să se întoarcă, mereu și mereu, asupra acestui moment. Cu atât mai mult cu cât israelienii, la momentul respectiv, au deportat cu forța numeroși de palestinieni pentru a-i grupa în anumite zone din țară, printre care și viitoarea fâșie Gaza. După unele surse, în jur de în jur de 750.000, după altele spre un milion.

Desigur, există o tendință firească de a minimaliza faptele petrecute atunci, cu atât mai mult cu cât vorbim despre zeci de ani scurși între timp.

Pentru cei care tind să uite, însă, sau pur și simplu nu au timp să se informeze, masacrul de la Deir Yassin rămâne o amintire vie pentru mulți palestinieni, asta pentru a da numai un exemplu.

Așadar, atacul asupra satului Deir Yassin, a reprezentat o acțiune combinată a două grupări paramilitare. Una dintre acestea - Irgun, comandată de viitorul prim-ministru israelian, Menachem Begin.

În cadrul acestui atac, petrecut în 1948, trupele de asalt au pătruns prin surprindere în sat și au atacat casă cu casă, lichidând toată populația satului.

De ce este important acest moment? O spune însuși Menachem Begin în cartea sa "The Revolt: The Story of the Irgun": Fără "victoria" (ghilimelele apațin Wikipedia, n.r.) de la Deir Yassin n-ar fi putut exista un stat numit Israel.

Important de subliniat, este dovedit istoric faptul că Deir Yassin este doar unul dintre cazurile de astfel de preluări în forță a unor sate sau localități locuite de arabi.

Pentru conformitate, iată alte câteva cazuri: al-Husayniyya (1948), Al Majdal (1948), Salama (1948), Bayt Jibrin (1948), astăzi kibbutzul Beit Guvrin, Isdud (1948), astăzi Ashdod, iar exemplele pot continua până la un număr cuprins între 4 și 600 de astfel de sate și localități unde, încă o dată, faptele arată că israelienii fie au mascrat, fie au strămutat populația palestiniană.

Argumentele Israelului pentru acest conflict istoric

Care sunt argumentele Israelului pentru acest conflict istoric, denunțat de altfel chiar de organizația Amnesty International, care folosește termenul de apartheid pentru a defini acțiunile israeliene în privința palestinienilor?

Este simplu: dreptul istoric, practic un anumit tip (presupus, ar spune unii) de ascendent moral conferit evreilor de a ocupa acest teritoriu în virtutea lungii și binecunoscutei lor peregrinări prin lume vreme de - la propriu - câteva mii de ani. Practic, un exod documentat, parțial, într-o anumită fază a sa, chiar în Biblie, care este cea mai cunoscută carte din lume. Sau, în orice caz, una dintre cele mai cunoscute.

Acest așa-numit drept istoric este, prin urmare, fără precedent, din moment ce nicio altă cultură nu și-a documentat istoria și evenimentele cele mai importante într-o carte care să devină învățătura de bază a religiei multor altor popoare.

Acest fapt în sine, prin urmare, este unic în istoria lumii, de aici și sprijinul multor popoare (astăzi creștine) pentru Israel, din moment ce acestea, încă o dată, și-au întemeiat religiile de stat pe baza istoriei poporului evreu. Culmea, să adăugăm, toate aceste popoare revendicându-și credința de la o figură istorică - Iisus Hristos - ucisă de însuși poporul evreu!

Fie și doar prezentând aceste fapte, prin urmare, este relativ simplu de înțeles de ce este foarte dificil de a discerne binele și răul în acest conflict.

Un conflict care are potențialul de a fi destabilizator pentru întreaga lume, din moment ce aici, în acest loc de pe pământ, se întrepătrund firele evoluției multor popoare, din motivele explicate anterior.

Aceasta este, prin urmare, încărcătura istorică prin lentila căreia trebuie privite recentele atacuri Hamas asupra israelienilor, atacuri de o duritate extremă, de altfel, în condițiile în care membrii Hamas au ucis bebeluși și au executat de asemenea, cu sânge rece, oameni nevinovați în propriile lor case.

Această duritate extremă este criticată de altfel de toți cei care nu privesc cu ochi buni acțiunile organizației teroriste, printre care și bombardarea cu rachete a orașelor israeliene. Astfel, aceștia se întreabă cum ajută concret atacurile extremiștilor cauza palestiniană, din moment ce singurul răspuns pe care îl determină este o răzbunare a Israelului, deci și mai multă violență.

Nu în ultimul rând trebuie remarcat faptul că nu toți palestinienii sprijină cauza Hamas, după cum este de asemenea o întrebare legitimă cât de bine își reprezintă cu adevărat liderii Hamas poporul din moment ce unii dintre liderii lor duc un stil de viață opulent în țări sigure, cum ar fi Qatar.

Sursa foto: Shutterstock / Netpixi

