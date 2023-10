Semnal îngrijorător: Hezbollah afirmă că este "pregătit" să intervină împotriva Israelului la momentul potrivit

Declaraţiile survin în momentul în care există îngrijorări că Hezbollah, aliat al Iranului, ar putea deschide un nou front în lupta împotriva Israelului din Liban.

"Hezbollah urmăreşte mişcările inamicului. Suntem pe deplin pregătiţi şi vom lua măsuri la momentul potrivit", a avertizat şeicul Naim Qassem.

"Contactele din culise purtate cu noi, direct şi indirect, de marile puteri, ţările arabe şi emisarii ONU, care ne cer să nu intervenim în conflict, nu ne vor afecta", a mai spus el.

#Hezbollah Deputy Secretary General Naim Qassem said they are ready to contribute to the war with #Israel



"The hour of the fall of the Zionist entity is approaching. When the time comes to act, we will act," he said.