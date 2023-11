Interviu cu ambasadorul Moldovei despre integrarea în UE, ce se întâmplă cu Transnistria și ajutorul României la Bruxelles

Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la București, este încrezător în ceea ce privește aderarea țării sale la Uniunea Europeană și afirmă că România a jucat și joacă un rol crucial în procesul de integrare.

Wall-Street.ro a stat de vorbă cu oficialul basarabean și despre ce se întâmplă cu regiunea separatistă Transnistria în caz de integrare și spune că simpatia ei pentru ruși nu va conta la fel de mult ca avantajele economice pe care le oferă Chișinăul celor de la Tiraspol.

Reprezentantul Chișinăului la București a vorbit și despre eforturile României și Moldovei de a-și unifica piețele economice, prin investiții și de o parte, și de cealaltă, dar și prin unificarea sistemelor de infrastructură.

Totodată, a vorbit și despre oportunitatea aderării care nu ar fi apărut fără declanșarea războiului din Ucraina sau fără momentul în care România a pus piciorul în prag în fața Occidentului, când a cerut acceptarea Ucrainei în blocul comunitar.

România și Moldova încearcă să creeze o piață economică unitară

Excelența sa ambasadorul Republicii Moldova la București s-a aflat la un eveniment prin care guvernul de la Chișinău încearcă să atragă antreprenorii și companiile din tehnologie să investească peste Prut, acolo unde statul le oferă o schemă de impozitare simplă, de doar 7% din cifra de afaceri, fără obligativitatea de a plăti orice altă formă de taxe, impozite sau contribuții la bugetele locale sau de stat.

Este un instrument prin care moldovenii încearcă să-și dezvolte economia, potrivit lui Victor Chirilă, nu unul prin care să devină un concurent al României pentru investițiile în IT. Același lucru fiind subliniat și de către Dumitru Alaiba, vicepremier și ministrul al Dezvoltării Economice și Digitalizării de la Chișinău, prezent la același eveniment.

Ambasadorul la București al Republicii Moldova a explicat pentru wall-street.ro că autoritățile de la București și cele de la Chișinău colaborează pentru crearea unui spațiu economic integrat, demers la care contribuie și mediul privat de afaceri.

„Acest demers de a atrage investitori din România în Republica Moldova este unul în care sunt implicate mai multe companii de la noi. Vinurile noastre cuceresc piața din România, prin companii precum Purcari, Domeniile Davidescu, Gitana, Cricova și așa mai departe. Purcari chiar s-a listat la Bursa de Valori București și atrage investiții românești în dezvoltarea acestui business. Pot să enumăr foarte multe companii, din multe domenii, care s-au stabilit foarte bine în România”, ne-a spus Victor Chirilă.

Potrivit lui, acum încep să facă asta și companiile din IT, Moldova contribuind atât cu forța de muncă ieftină și calificată, dar și cu acest nou mecanism de stimulare a investițiilor din partea companiilor tehnologice.

„Este o tendință specifică pentru mai toate domeniile. Asistăm la o integrare tot mai mare a piețelor noastre de afaceri. Această tendință duce către crearea unei piețe economice unice. Sectorul IT contribuie într-un fel, cel vitivinicol în felul său. Noi, la nivel de infrastructură, încercăm integrăm sisteme noastre digitale, rețelele de gaze, de electricitate”, a punctat ambasadorul.

Totodată, acesta susține că tot mai mulți oameni de afaceri din Moldova au înțeles că, dacă vor să-și dezvolte afacerile, au nevoie de extindere, iar România este principala piață către care se pot deschide, fiind o platformă atât pentru extindere, dar și de atragere de investitori pentru Republica Moldova.

„Țările noastre, chiar dacă sunt separate de o frontieră și de faptul că are două guverne separate, din punct de vedere economic devenim o piață unitară. Acest lucru nu este înțeles doar de către cei încăpățânați. Care nu vor să vadă această tendință sau încearcă să se opună acestei tendințe”, a subliniat reprezentantul Chișinăului.

Victor Chirilă: Fără România nu obțineam nici măcar statutul de candidați la aderare

Evident, România vine cu avantajul de a fi parte a Uniunii Europene (UE), prin urmare, autoritățile, cetățenii și companiile de peste Prut știu că pot profita de acest aspect. Așa că nu puteam să nu discutăm cu oficialul basarabean despre demersul de integrare în UE a Republicii Moldova.

„Moldova ar putea fi o destinație de investiții și mai interesantă pentru companiile străine, dar, în comparație cu România, noi încă ne aflăm într-o zonă plină de riscuri. Și nu neapărat riscuri care vin din interior, ci mai degrabă din exteriorul ei. Mă refer la acest război din Ucraina, care sperie investitorii”, ne-a explicat Victor Chirilă.

Ambasadorul susține că încă se resimte o reținere din partea investitorilor, dar cei mai mari au rămas. Unele companii mici au plecat din Republica Moldova după începerea războiului, de teamă că vor veni tancurile rusești, dar care s-au întors după un timp.

Totuși, este nevoie de mai multe oportunități pentru Republica Moldova, iar acestea vor veni, în viziunea autorităților basarabene, prin parcurgerea unui traseu pro-european. Victor Chirilă este optimist și în ceea ce privește impactul pe care îl va avea demararea procesului de aderare, care va accelera eforturile de integrare la piața unică europeană.

„Chiar de curând, Comisia Europeană a luat decizia de a recomanda statelor membre ale UE să înceapă negocierile de aderare. În decembrie, statele membre vor decide acest lucru și știm că pe sprijinul României ne putem baza. Mai sunt și alte state care au spus că vor vota pentru integrarea Republicii Moldova la UE. De România știm că o va face necondiționat. Acum, să sperăm că vom fi pregătiți din toate punctele de vedere de aderare”, ne-a mărturisit, încrezător, ambasadorul moldovean.

România a pus piciorul în prag și a spus că acceptă Ucraina doar dacă este luată în calcul și Republica Moldova. Victor Chirilă, ambasadorul Moldovei la București

Referitor la sprijinul diplomatic oferit de România în ceea ce privește integrarea la UE, întrebat dacă autoritățile de la București susțin în mod real eforturile celor de la Chișinău, ambasadorul ne-a explicat faptul că implicarea României în acest demers este mai mult decât una declarativă.

„România face mai mult decât să vorbească frumos despre Republica Moldova la Bruxelles. Când s-a declanșat războiul din Ucraina, a apărut această oportunitate. Fără război, nu am mai fi vorbit acum despre aderare. Când Europa, încurajată de SUA, a decis să aducă în discuție aderarea Ucrainei, România a pus piciorul în prag și a spus că acceptă Ucraina doar dacă este luată în calcul și Republica Moldova”, ne-a dezvăluit oficialul Chișinăului.

Acesta ne-a dat exemplul situației Georgiei, care speră să primească măcar statul de candidat, la sesiunea din decembrie a Comisiei Europene, unde Moldova este încrezătoare că va primi undă verde pentru începerea negocierilor de aderare, iar ambasadorul basarabean susține că România a jucat un rol crucial în acest demers.

„Moldova are mai mulți prieteni în Europa, dar nu credem că ne-ar fi susținut acum la aderare fără implicarea României. Dacă nu ar fi fost această atitudine tranșantă a României, am fi fost precum Georgia, care încă speră să obțină măcar statutul de candidat. Fără România nu am fi beneficiat nici măcar de acest statut. Ba mai mult, așteptăm votul pentru începerea negocierilor”, a completat Victor Chirilă.

Ambasadorul susține că România a devenit o voce tot mai puternică la nivel european, prin prisma faptului că, în special în contextul actual geopolitic, a devenit un jucător important în ceea ce privește securitatea în regiune, prin apartenența la NATO, prin investițiile în apărare, dar și prin parteneriatul strategic pe care-l are cu Statele Unite.

„Prin ajutorul pe care l-a oferit Ucrainei, prin experiența sa, România ne poate ajuta. Mai ales că abordarea României față de situația Moldovei nu mai este doar una emoțională, este una pragmatică. Și ne ajută foarte mult”, a adăugat acesta.

Ce se va întâmpla cu Transnistria dacă Moldova intră în UE

Dincolo de faptul că Moldova va trebui să se alinieze în multe aspecte la politicile și condițiile europene, autoritățile de la Chișinău au de trecut și obstacole interne. Unul dintre ele este acela că nu toate grupările politice susțin integrarea țării în blocul comunitar, iar, cea mai arzătoare problemă, ar fi cea a Transnistriei.

„Suntem pe o traiectorie bună, dar, evident, trebuie să fim atenți și la eventuale sincope politice interne. Nu toate forțele politice sunt încântate de această perspectivă. Spre, totuși, că acest val, această dinamică pro-europeană va deveni de neoprit. Deja aproape 70% din populație își dorește integrarea în UE, cu o susținere mare care vine în special din partea tinerilor”, ne-am mai dezvăluit ambasadorul.

În ceea ce privește situația regiunii separatiste Tiraspol, care are și propriul său guvern și care trage mai mult către Estul Europei, adică spre Moscova, va fi, cu siguranță, un punct important în ceea ce privește procesul de aderare.

Autoritățile de la Tiraspol au o susținere, cel puțin declarativă, importantă din partea Rusiei, dar, crede ambasadorul basarabean, aspectele economice s-ar putea să conteze mai mult pentru transnistreni decât simpatiile geopolitice.

„Dacă Republica Moldova va intra în UE, evident, și Transnistria va deveni parte a Uniunii, vă asigur. Și vă spun asta pentru că Tiraspolul este dependent de Chișinău. Această regiune rezistă doar dacă rămâne conectată la Republica Moldova. Noi suntem cei mai mari consumatori de produse fabricate în Transnistria. Sunt dependenți de toate importurile noastre. Cele mai mari întreprinderi de acolo depind de bunăvoința autorităților de la Chișinău, pentru autorizații, pentru licențele de import și așa mai departe”, ne-a explicat Victor Chirilă.

Totodată, potrivit lui, Tiraspolul are nevoie să vândă energia pe care o produce din gazele livrate gratuit de Moscova către Chișinău, pentru a face rost de banii de care au nevoie pentru bugetul guvernului separatist.

„Dacă nu am păstra relațiile cu ei, ar deveni o regiune în colaps total. Mai închidem ochii la unele chestii, dar se va încheia și situația asta. Toate la timpul lor. Dar ei sunt dependenți de noi și nu se vor putea rupe de Republica Moldova”, a conchis ambasadorul.

