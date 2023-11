Prietenia greilor planetei, doar de fațadă? În ciuda întâlnirii la nivel înalt, Biden tot îl consideră pe Xi Jinping un dictator

Cei doi lideri, reluând legătura după o tăcere de un an, au petrecut în total patru ore împreună, între reuniune, dejun de lucru şi chiar o scurtă plimbare, suficient pentru a oferi presei o imagine de calm.

Cei doi lideri au făcut "progrese reale" în faţa "provocărilor globale", a dat asigurări Joe Biden pe reţeaua de socializare X (fosta platformăTwitter).

Preşedintele american Joe Biden a salutat discuţiile "constructive şi productive" cu omologul său chinez Xi Jinping, anunţând în special un acord privind restabilirea comunicaţiilor militare între cele două ţări şi angajamentul Beijingului de a lupta pentru combaterea traficului cu fentanil.

"Tocmai am încheiat câteva ore de convorbiri cu preşedintele Xi şi cred ca acestea au fost cele mai constructive şi mai productive discuţii pe care le-am avut", a declarat preşedintele Biden în cadrul unei conferinţe de presă.

