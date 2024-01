Alerte aeriene au fost emise în toată ţara din cauza ameninţării reprezentate de bombardierele ruseşti.

Marţi dimineaţă, cel puţin zece explozii puternice au fost auzite în capitală, zguduind clădiri din centrul oraşului, potrivit jurnaliştilor AFP.

Cu puţin timp înainte, forţele aeriene ucrainene au emis un mesaj de alertă pe Telegram. "Kiev - staţi în adăposturi. O mulţime de rachete se îndreaptă (spre voi)", au transmis forţele aeriene.

Administraţia militară a oraşului a indicat că fragmente de rachete doborâte au căzut în diferite cartiere ale Kievului, în special în zone rezidenţiale. De asemenea, conform unor surse Twitter, showroom-ul Tesla dni capitala Ucrainei ar fi fost de asemenea lovit.

JUST IN: Tesla showroom hit by reported Russian missile attack in Kiev, Ukraine. pic.twitter.com/hyEZHgQGbE

Primarul Vitali Kliciko a declarat de asemenea că mai multe zone ale oraşului sunt acum fără electricitate. La Kiev, o femeie în vârstă a murit din cauza rănilor într-o ambulanţă, potrivit acestuia.



Un cuplu a fost ucis în regiunea Kiev, conform procuraturii ucrainene. De asemenea, o a patra persoană a murit în regiunea Harkov, potrivit autorităţilor regionale.

Totodată, operatorul naţional Ukrenergo a anunţat că peste 250.000 de consumatori au rămas fără energie electrică la Kiev şi în regiunea capitalei, ca urmare a loviturilor masive ruseşti care au deteriorat reţeaua de electricitate marţi dimineaţă.

‼️After the Russian attack on Ukraine, more than 250 thousand consumers are without electricity, — Ukrenergo. pic.twitter.com/N3vpOo8nAY