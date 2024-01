Într-un comunicat postat pe Telegram de gruparea jihadistă, aceasta afirmă că doi dintre membrii săi s-au îndreptat către o mare concentrare de persoane adunate în apropierea mormântului generalului iranian din oraşul Kerman, iar apoi şi-au detonat în mijlocul lor centurile explozive.

Atentatul, soldat cu 84 de morţi şi 284 de răniţi, dintre care 220 sunt spitalizaţi, a survenit în timp ce Iranul comemora patru ani de la moartea generalului Qassem Soleimani. Mii de persoane participau la ceremonia de comemorare unde a fost comis atentatul.

Islamic State has claimed responsibility for two explosions in the city of Kerman, Iran, where Islamic Revolutionary Guard Corps commander Qassem Soleimani is buried.@AliBunkallSKY has the latest 👇https://t.co/c7TFBMHLn5



